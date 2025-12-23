Hugo García revela sus deseos de convertirse en padre en un futuro ¿Una familia con Isabella Ladera?

Hace varias semanas, Hugo García hizo oficial su relación con Isabella Ladera después de ser amigos durante muchos meses y visitándola en Miami. Ahora, el chico reality habló sobre sus deseos de convertirse en padre y tener una familia.

¡Hugo García quiere ser padre!

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', el chico reality decidió pronunciarse sobre su relación con la influencer Isabella Ladera luego de su participación en 'Esto es Guerra'. En un inicio, le preguntaron si tiene deseos de convertirse en padre en un futuro y Hugo García aseguró que sí sería uno de sus anhelos.

"Yo vengo de una familia de 3 hermanos, yo siempre he soñado con tener mi familia. Siempre he soñado con ser papá, llevarme a mis hijos a hacer deportes", expresó el chico ante la prensa mmuy entusiasmado y la mente muy clara sobre su futuro.

Después, el ex de Alessia Rovegno quiere vivir en un ambiente muy familiar y espera que pueda realizar viajes, deportes y muchas cosas más con sus futuros hijos, como tanto lo ha deseado y ha compartido con sus padres y hermanos desde que era pequeño.

"Me gusta mucho hacer deportes, llevarme a mis hijos a hacer deportes, viajar con ellos, viajar en familia y hacer planes en familia. Eso siempre va a estar en mis planes, cuando Dios quiera y se dé", señaló el joven modelo con una ilusión muy grande de ser padre de familia.

¿Una familia con Isabella Ladera?

En esa misma línea, el reportero le consulta si ya le avisó a Isabella Ladera sus deseos de tener una familia con ella, pero sacó la sonrisa de Hugo García antes de responder que está paso a paso en su relación con la influencer, y no desea apresurar las cosas. Recordemos que la venezolana ya es madre de una pequeña niña, que la acompaña siempre y tiene una buena relación con el peruano.

"¿Ya le dijiste a Isabella, para que sea la mamá de tus hijos?", le preguntó el periodista al chico reality, quien respondió con mucha sinceridad y tranquilo: "No.. todavía estoy viviendo un día a la vez".

De esta manera, Hugo García afirma que desea formar su propia familia con la pareja indicada, pero no quiere apresurar las cosas con su novia Isabella Ladera, con quien inició una relación romántica hace pocos meses. Ya que aún se están conociendo como pareja compartiendo cosas juntos.