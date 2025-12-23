Valentino revela que lo revivieron en la ambulancia: "Me desmayé y estaba en silla de ruedas"

Valentino sorprendió a sus seguidores al relatar en el programa de la Chola Chabuca cómo sufrió un fuerte desmayo durante una competencia en "Esto es Guerra". Señaló que el esfuerzo físico fue tanto que tuvo que ser atendido por paramédicos y revivido en una ambulancia.

Valentino confiesa que lo revivieron

El joven competidor de "Esto es Guerra", Valentino, dejó a todos con la boca abierta al recordar que sufrió un fuerte desmayo durante una competencia y que tuvo que ser revivido por personal médico. El participante compartió los detalles en una entrevista con la Chola Chabuca, donde también participaron su mamá y su abuela, quienes se llevaron tremendo susto.

Durante la charla, la Chola le preguntó a Candela, la abuela del chico reality, cuál había sido el momento más preocupante que vivió con su nieto en el programa. La respuesta fue inmediata.

"Bueno, fue cuando (risas) se fue a la arena a hacer su fuerza, porque estaba compitiendo con Josi. Pasaron la primera etapa, pero él ya se sentía un poco mal. Lo mandaron al segundo y fulminaron los dos. Yo estaba detrás de cámaras y me dicen: 'Valentino se ha descompensado'. Te juro que me quería morir", contó con la voz entrecortada.

Al escucharla, Valentino recordó entre risas el momento que lo dejó al borde del colapso. Relató que se desmayó e incluso estuvo en una silla de ruedas.

"Realmente parece que me desmayé 3 segundos. Los de producción me tuvieron que sacar por las escaleras y yo estaba modo zombie. Mi Candela ni enterada. Yo estaba en la silla de ruedas así, sentía una cámara, una luz acá. Ya estaba yendo al cielo ya yo, pero menos mal me revivieron pues los de la ambulancia", dijo entre carcajadas.

La Chola Chabuca no pudo evitar bromear al respecto. Y él respondió fiel a su estilo, señalando una conocida frase.

"¿Viste una luz, Valentino?", preguntó la Chola Chabuca. "Vi la luz nuevamente, pues, obviamente, pues. Hierba mala nunca muere", comentó Valentino, arrancando risas de todos los presentes.

"No es fácil, llego a mi casa muerto"

Aunque el susto fue grande, Valentino aseguró que sigue dando todo en la competencia. Confesó que estar en "Esto es Guerra" no es tan fácil como muchos creen.

"Varia gente cree que es fácil, pero la verdad no es fácil. Yo he terminado, como dice mi Candela, descompensado, con moretones, llego a mi casa muerto, que no puedo subir las escaleras. Pero aún así me gusta estar en 'Esto es Guerra', porque vengo y le saco la michi a Josi, pues, y ahí estoy", confesó con humor.

Su mamá, Fiorella, también habló sobre el esfuerzo de su hijo y no ocultó su orgullo. Destacó su perseverancia y la pasión con la que enfrenta cada competencia, asegurando que su progreso es fruto de su constancia y amor por lo que hace.

"Los momentos más bonitos son todos, verlo competir, tocar la campana y ver el Valentino que se ha convertido ahora, con tanto esfuerzo y competitivo, que quiere ganar todos los puntos", expresó emocionada.

La Chola también resaltó la buena relación que Valentino mantiene con su compañero Josi, pese a las peleas del programa. El influencer admitió que son competitivos, pero fuera del programa son amigos.

"Adentro del reality somos competitivos, ahí sí nos damos duro, pero fuera de eso no actuamos, realmente competimos. A veces hay cosas que no puedo decir al aire porque soy muy explosivo, tú sabes cómo soy en mis lives, pero me controlo", explicó el joven.

En conclusión, Valentino recordó que fue revivido por el personal de una ambulancia tras sufrir una fuerte descompensación en plena competencia. Aunque el susto fue grande, hoy toma la experiencia con humor y madurez, destacando el esfuerzo que implica su participación en "Esto es Guerra". Su actitud positiva y el apoyo de su familia lo han convertido en uno de los competidores más queridos del reality.