¿Su competencia? Magaly habla del posible regreso a la TV de Gisela: "Ella reina los fines de semana"

La periodista Magaly Medina se refirió al posible regreso de Gisela Valcárcel a la televisión peruana. Aunque ambas han protagonizado una de las rivalidades más famosas de la pantalla chica, esta vez sorprendió con una respuesta muy distinta: no hubo dardos, sino elogios.

Magaly Medina reconoce a Gisela Valcárcel como referente de TV

Magaly Medina rompió su silencio sobre el posible regreso de Gisela Valcárcel a la televisión peruana y dejó a más de uno con la boca abierta. Lejos de lanzar alguna crítica, la conductora de "Magaly TV La Firme" tuvo palabras de elogio y respeto hacia su histórica rival, algo que pocos esperaban escuchar.

Durante su aparición en el aniversario de un grupo de cumbia, Magaly fue abordada por la prensa y le consultaron qué pensaba del retorno de la popular 'Señito' a la pantalla chica, posiblemente por la señal de Panamericana Televisión. Fiel a su estilo, respondió sin rodeos, pero con un tono más conciliador.

"(Gisela puede volver a la TV este 2025 con Panamericana) Qué bueno. Ella siempre será una figura referente en nuestra televisión y es bueno volver a esos referentes", declaró la periodista de espectáculos, sorprendiendo a todos con su comentario.

Lejos de desatar una nueva guerra mediática, Magaly reconoció que Gisela tiene un lugar importante en la historia de la televisión peruana y que su regreso sería una buena noticia para la industria. La conductora también aclaró que no existe una posible competencia directa entre ambas, ya que cada una maneja horarios y estilos diferentes.

"(¿Te gustaría que ella sea tu competencia para el mismo horario?) No creo. Yo estoy de lunes a viernes en el horario estelar, y ella, durante muchos años, reina los fines de semana", afirmó.

Con esa frase, Magaly dejó claro que no teme compartir espacio en la televisión con la 'Señito', quien lleva casi tres años alejada de la pantalla. Además, destacó que la audiencia puede disfrutar de ambas sin enfrentamientos.

"Ella siempre ha tenido su público y yo el mío. Si vuelve, que le vaya bien, porque la televisión necesita de grandes figuras", señaló una fuente cercana al programa.

¿Regreso confirmado de Gisela?

Aunque Gisela Valcárcel aún no ha confirmado oficialmente su regreso, los rumores indican que podría volver en el 2026 con un nuevo formato. Según se sabe, Panamericana Televisión estaría en conversaciones para concretar su vuelta, algo que ha generado expectativa entre los seguidores de la recordada conductora de "El Gran Show".

El posible reencuentro televisivo entre Magaly y Gisela en pantallas distintas ha generado emoción entre los televidentes, recordando los años en que ambas competían por el rating. Sin embargo, esta vez parece que el tono es distinto y más pacífico.

Magaly habla sobre su futuro en ATV

La periodista también fue consultada sobre su propio futuro profesional y reveló que todavía no ha firmado contrato con ATV para el próximo año. Eso sí, aseguró que su regreso a la televisión está garantizado.

"Estoy analizando algunas cosas. Todavía no puedo decir con certeza", comentó. "Si no firmo por ATV, en algún canal regresaré, pero que regreso, regreso. ATV es mi canal, pero falta afinar cosas", sostuvo.

En conclusión, a diferencia de épocas pasadas, esta vez Magaly Medina mostró madurez y respeto al hablar de Gisela Valcárcel. Aunque durante años fueron rivales, la 'Urraca' reconoció el talento y la trayectoria de la 'Señito', dejando atrás las tensiones del pasado. Ambas siguen siendo referentes de la televisión peruana, y si los rumores se confirman, el 2026 podría traer un nuevo capítulo en su historia.