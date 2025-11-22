Macarena Vélez conoció a la familia de Juan Ichazo en Argentina: "Me da paz y tranquilidad"

Macarena Vélez reveló que fue a Argentina por su cumpleaños número 32 y, aunque parecía un viaje más, escondía algo importante: conocer a la familia de su novio, Juan Ichazo. La influencer, que vive un momento muy diferente al de su etapa fiestera, fue protagonista de un gesto que deja clarísimo que la relación va avanzando a pasos grandes.

Macarena Vélez está atravesando una de las etapas más tranquilas y estables de su vida. La modelo viajó a Argentina para celebrar su cumpleaños número 32 y, de paso, conoció a la familia de su novio, Juan Ichazo. Un paso que confirma que la relación va avanzando con mucha seguridad.

En una entrevista con Magaly Medina en "Magaly TV La Firme", Macarena contó detalles de su romance y cómo ha cambiado desde que inició esta relación. Magaly recordó el momento cuando apareció dormida en brazos de Juan durante una borrachera. Para Macarena, ese hecho fue parte de una etapa que ya pasó. Juan también intervino y sorprendió con una anécdota curiosa sobre su novia.

La conductora comentó: "Pero esa es de antología fue esa cargada y la borrachera también". Macarena respondió: "De verdad que me quedé dormida, pero yo tengo un sueño muy profundo". Juan señaló: "Duerme como una marmota. Entonces yo me asombré una vez que aterrizamos también en avión, se empezó a zapatear así. Yo me asusté, ella seguía durmiendo".

A pesar de lo ocurrido, Macarena aseguró que esa vida quedó atrás y que ahora tiene una rutina más ordenada y sana. Magaly quiso saber qué los había unido realmente.

Juan lo explicó de forma sencilla: "Somos dos webertos... somos bien amorosos los dos, cariñosos, nos gustan emprender, viajar". Macarena añadió: "Sí, la verdad que nos gustan muchas cosas".

Ambos contaron que ahora prefieren actividades de día, viajes por carretera y proyectos juntos. Así dejan atrás la vida nocturna que antes era parte del trabajo de Macarena como imagen de una discoteca.

Juan también reveló que varios de los viajes que hacen se deben a invitaciones por redes sociales. Macarena comentó que su viaje a Argentina coincidió con su cumpleaños, por lo que aprovecharon para celebrarlo allá.

Magaly preguntó directamente si ya había conocido a la familia de Juan. Macarena respondió con una sonrisa evidente. Además, resaltó que lo que más valora de Juan es la calma que le ha traído.

"Ya los conocí a su mami, a su hermana, pero ahí conocí como que a más de la familia, primos, tíos. Sí, lindo, la verdad que muy lindos, muy amorosos, muy cariñosos", destacó. "(¿Qué has encontrado en él?) Bastante paz, tranquilidad, eh, me complementa", confesó sin dudar.

Esto dejó claro que la relación va tomando forma y que ambos están construyendo un vínculo cada vez más sólido. Para Macarena, esta etapa llega en un momento donde necesitaba estabilidad emocional.

Nuevos proyectos y una vida más tranquila

Maca contó que ya dejó su trabajo como imagen de una discoteca porque no la hacía feliz. Actualmente está enfocada en su marca de jeans. Por su parte, Juan trabaja en nutrición online.

"Decidí mejor no, porque no me llenaba, no me hacía feliz y lo que más me hace feliz ahora es lo de mi negocio", explicó. "Veo mucho el impacto de la biofísica en la bioquímica", comentó él, a lo que Macarena dijo entre risas: "Aunque no creas es un cerebrito".

Al final, Magaly quiso saber en qué etapa se encuentran. Juan y Macarena respondieron que enamorados. Ambos coincidieron en que están viviendo una relación madura, sin presiones y con mucha comunicación.

Juan respondió: "Siempre evolucionando, cada vez yo creo más enamorados". Macarena también mencionó que su pareja fue clave para motivarla a emprender: "Me dio un empujón súper grande".

En conclusión, todo indica que el romance entre Macarena Vélez y Juan Ichazo va serio, firme y con una calma que la influencer siempre estuvo buscando. El hecho de que Macarena haya conocido a la familia de Juan en Argentina demuestra que la relación avanza a pasos importantes. Una historia que, lejos del ruido mediático, parece construirse desde el cariño y un compromiso que se hace más evidente.