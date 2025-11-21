Yolanda Medina minimiza las supuestas indirectas de Marisol: "Me da risa todo lo que dice"

La artista Yolanda Medina y la solista Marisol siempre han tenido una cierta rivalidad dentro de la cumbia peruana. Aparentemente, la 'Faraona' le habría enviado algunas indirectas en sus redes sociales, y Medina decidió responder de esta manera.

Yolanda Medina a Marisol

Según las historiasen las redes sociales de Marisol, la cantante de cumbia decidió mandar un mensaje tras el paso de Yolanda Medina en 'El Valor de la Verdad'. Es así como la 'Faraona' escribió "Un Ferrari no tiene nada que envidiarle a un Tico", pero Yolanda respondió.

"Ja, ja, ja... de verdad que ella sí tiene bastante amor, porque se quiere comparar con un Ferrari y de ese carro solo tiene la panza. Ella cree que me voy a ofender por decirme 'Tico' y nada que ver porque soy del pueblo. A mí me encantan sus indirectas, sobre todo por las alucinadas que se da", expresó en una entrevista para 'El Trome'.

Después, afirma que la cantante de cumbia intérprete de "La Escobita" estaría comparándose con Jennifer López aparentemente, pero Yolanda le responde con todo. Además, señala que le causa gracia que siempre esté atenta a ella.

"Por favor, no tiene la cara, ni el cuerpo, ni la elegancia. Deberían decirle que es la 'JLo' de Lambayeque, anda tronadita de la cabeza (Te responde rápidamente) Sí, anda pendiente de lo que hago, lo bueno es que me ve. A mí la verdad me da risa todo lo que dice, lo que piense me da igual", dijo.

¿Le tiene cólera a la 'Faraona'?

En otro momento, Yolanda Medina es consultada si tanta riña entre ella durante años le causaría cólera, pero la artista señala todo lo contrario. Además, afirma que sería una buena terapia para distraerse y señala que aprovecha para promocionar su nuevo tema musical que lanzará.

"¡No! Al contrario, le agradezco porque hace mis días más bonitos con sus ocurrencias, eso de creerse un Ferrari o JLo, ja, ja, ja. Marisol me saca sonrisas, es una buena terapia, la amo. Para qué me voy a gastar en gente que no vale la pena, más ahora que voy a lanzar mi tema 'Mix Pandora'", agregó.

De esta manera, Marisol le respondió con una indirecta en sus redes por las declaraciones de Yolanda Medina, pero ella minimiza sus mensajes señalando que solo le causaría risa sus ocurrencias y que aprovecha para promocionar sus temas, mientras responde a la 'Faraona'.