Pamela López revela que se someterá a su tercera lipoescultura: "Soy mamá de cuatro"

Pamela López se ha convertido en una reconocida figura pública por las polémicas con Christian Cueva y sus nuevos amoríos como con Paul Michael. Durante una entrevista, la madre de cuatro hijos reveló que se someterá a una cirugía estética.

Se hará una nueva lipoescultura

En el programa 'La Noche Habla', Pamela López asistió para hablar sobre su nuevo tema musical y sobre las cirugías que se han realizado a algunos artistas. Es así como ahora, la novia de Paul Michael reveló que también se hará una cirugía para recuperar su cuerpo antes de la maternidad.

"Yo también estoy próxima a una cirugía. Yo soy mamá de cuatro, como ya lo saben, mi última operación fue como hace cinco años fue convencional, no existían todas las tecnologías de ahora. Me voy hacer una reducción de mama y la lipoescultura, pero por responsabilidad no lo voy hacer en una sola intervención todo", expresó.

La popular 'KittyPam' dejó en claro que estas dos cirugías lo haría por partes y de la manera correcta. Además, reveló que esta sería su tercera lipoescultura desde en menos de 10 años.

"La primera lipoescultura fue en el 2015, la segunda fue hace cinco años y esta tercera, como ya no voy hacer mamita", señaló la influencer en vivo en el programa de Tv.

El nuevo tema de Pamela López

La actual novia de Paul Michael estuvo presentando por primera vez su tema "La Clandestina" en el programa de TV 'América Hoy'. Incluso, se animó a cantar un poco junto a su pareja. La artista señala que no es una cantante, pero quiso intentar entrar en esta nueva faceta y aventura en los escenarios.

Desde su lanzamiento, el tema de la ex de Christian Cueva viene arrasando con las redes sociales sumando más de 79 mil reproducciones. Los números indican que le irían muy bien para ser su primer debut como cantante con una canción inédita en las manos de su novio Paul Michael. Además, el tema se está volviendo viral poco a poco en TikTok porque se señala como una posible indirecta para el padre de sus hijos.

De esta manera, Pamela López está incursionando en la música como cantante de cumbia y promete seguir acaparando cámaras. Ahora, la influencer 'KittyPam' reveló que tras dar a luz a sus cuatro hijos, está lista para realizarse su tercera lipoescultura y a una reducción de mama para su bienestar.