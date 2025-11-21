¿Lo oficializó? Yahaira Plasencia comparte foto al lado de Luis Fernando 'El Diablo' en cumpleaños

La foto que nadie esperaba terminó rompiendo las redes. Yahaira Plasencia publicó una imagen donde aparece al lado del empresario Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'El Diablo' o 'Don Diablo', durante el cumpleaños de Paula Arias. La salsera había negado en varias oportunidades que tuviera algo con él, pero esta imagen despertó todas las dudas.

Yahaira Plasencia posa cercana a Luis Fernando y comparte la foto

La foto se vio en las historias de Yahaira Plasencia fue suficiente para que los comentarios explotaran. Ella aparece muy cerca de Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo', sonriendo, en el cumpleaños de Paula Arias, donde también estaban varios amigos. Lo que llamó más la atención es que, según los conductores de "América Hoy", esta sería la primera vez que Yahaira se deja ver así con él.

Janet Barboza fue la primera en reaccionar cuando mostraron la imagen. Ethel Pozo también opinó al verlos tan juntos.

"Una foto que creíamos que no iba salir a la luz... Sin embargo, Yahaira rompió todo esto y dijo Don Diablo aparece en una foto a mi lado", comentó Janet sorprendida. La conductora incluso afirmó: "Sí, lo oficializaron", mientras enseñaban la foto con el mensaje "HB mi Pau". "Señoras y señores, habemus foto... Ya, ¿querían foto? Aquí hay foto", dijo Ethel emocionada.

La postura de ambos también llamó la atención. En la imagen, Rodríguez aparece muy pegado a Yahaira, lo que para muchos fue una señal de confianza.

Janet lo dijo sin filtros: "Ahí vemos a Don Diablo abrazando a Yahaira y jalándola hacia su cuerpo... Yo creería que esta ya es la oficialización de Don Diablo que él habría pedido".

@ameg_pe 21.11.25 | ¿Lo oficializó? Yahaira Plasencia publica foto con Luis Fernando 'El Diablo' en cumpleaños de Paula Arias. Fuente: América Hoy / Instagram de Yahaira Plasencia ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Ethel, por su parte, resaltó que Yahaira no sube cualquier foto. Janet incluso analizó la mirada del empresario. La hija de Gisela coincidió en que lo veía ilusionado.

"Recordemos además que es foto de Yahaira Plasencia. Ella la ha subido a sus redes... Y él está feliz y ella también nos muestra los dientes", comentó Ethel. "Yo veo acá... los ojitos de don diablo le brillan... 'ya estoy en la foto', dice don diablo, 'por fin me lucen'", aseguró Janet entre risas. "Yo lo veo ilusionado", expresó Ethel.

Hay que recordar que esta cercanía no es nueva. En los últimos días, Yahaira y Rodríguez fueron vistos entrando y saliendo de la casa de la cantante. Incluso se comentó que él habría pasado la noche ahí, algo que miles de usuarios no dejaron pasar.

Aun así, Yahaira declaró ante las cámaras que está soltera y enfocada en su música. También negó que tenga una relación sentimental con Rodríguez, quien además fue señalado como exsaliente de Pamela López.

Nueva historia con interesante canción

Pero lo curioso llegó después. Tras el alboroto, la salsera aparentemente borró la foto donde se le ve con él y dejó otra muy similar.

En esa historia escribió: "TE QUEREMOS PAU FELIZ CUMPLEAÑOS. No sabemos como llegaste a Iquitos, pero lo importante es que llegaste", mientras sonaba "Soltera.com (Remix)", detalle que generó todavía más comentarios.

Yahaira Plasencia comparte nueva foto grupal con Luis Fernando Rodríguez. (Instagram)

En la nueva imagen también se ve a Luis Fernando Rodríguez posando muy cerca de Yahaira y sonriendo a la cámara, dejando claro que sí estuvieron juntos en la celebración. Sin embargo, el tema musical que colocó la cantante, uno que suele usarse para presumir soltería, dejó dudas sobre si realmente oficializó a Luis Fernando.

En conclusión, aunque Yahaira Plasencia ha insistido en que está sola, la foto con Luis Fernando 'El Diablo' dejó a muchos con la ceja levantada. Para algunos, esta ya sería la "oficialización"; para otros, solo una celebración de amigos. Lo cierto es que la imagen existe y de Internet nada se borra.