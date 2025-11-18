¿Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez se besaron? Así fueron captados en casa de la cantante

Desde hace un tiempo, la artista peruana Yahaira Plasencia viene siendo vista junto a Luis Fernando Rodríguez. Aunque ambos han negado cualquier relación, ahora fueron captados en una aparente situación comprometedora dentro de la casa de la cantante.

¿Yahaira y Luis Fernando se besaron?

El programa de entretenimiento 'Amor y Fuego' captó a la cantante peruana Yahaira Plasencia en su casa junto a su familia, pero con una visita especial. Fue el padre de la artista quien abrió la puerta para que Luis Fernando Rodríguez ingresara a la cochera.

El empresario se sentó en la mesa familiar y fue recibido por los hermanos de la cantante como si ya fuera parte de la familia. Luego aparece Yahaira Plasencia y lo saluda agachándose, en un gesto que parece un beso. Además, se observa cómo él la abraza por la cintura, mostrando mucha confianza entre ambos.

Sin duda alguna, este momento deja entrever que entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez habría algo más que una simple amistad. De esta manera, las recientes imágenes los colocarían en el centro de las especulaciones sobre una posible relación amorosa que aún no ha sido oficializada ante los medios de comunicación.

Yahaira y Luis Fernando se fueron a un hotel

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los reporteros del programa de entretenimiento, es que después Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez salieron de la casa rumbo a un hotel. Ambos intentaron pasar desapercibidos ingresando por separado y cubriéndose con capuchas. No obstante, regresaron en menos de una hora, lo que incrementó aún más las sospechas.

Todo lo sucedido fue captado el domingo 16 de noviembre a las 8 de la noche, sorprendiendo por la gran cercanía entre la cantante y el empresario. A pesar de que Pamela López reveló que Luis Fernando Rodríguez era celoso y algunas cosas que no le agradaron, la artista peruana sigue manteniendo su cercanía con ella y dentro de su familia con el paso de las semanas.

De esta manera, Yahaira Plasencia viene causando un gran revuelo por las constantes salidas con Luis Fernando Rodríguez. A pesar de que niegan un romance, ahora han sido captados en una comprometedora escena, donde parece que la artista habría dado un beso al empresario y él le agarró de la cintura, mientras compartían con la familia.

En resumen, las imágenes difundidas han reavivado las especulaciones sobre la verdadera relación entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez. Ahora, solo queda esperar si alguno de los dos decide pronunciarse y aclarar lo que realmente ocurrió.