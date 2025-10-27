RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡NO SE GUARDA NADA!

Yahaira Plasencia sobre la reacción de Sergio George ante preguntas sobre ella: "Le hablé para que no se enoje"

La salera aclaró que conversó con Sergio George para que no se molestara por las preguntas insistentes de sus seguidores y resaltó que su amistad con el productor se mantiene sólida.

Yahaira Plasencia responde tras incómodo momento de Sergio George en TikTok.
Yahaira Plasencia responde tras incómodo momento de Sergio George en TikTok. (Composición: La Karibeña)
27/10/2025

El productor musical Sergio George vivió un momento incómodo durante un live en TikTok, cuando sus seguidores lo preguntaron por una supuesta relación con Yahaira Plasencia. Los comentarios insistentes sobre la salsera lo hicieron mostrar fastidio, sorprendiendo a los internautas. Ante esto, Yahaira decidió pronunciarse y aclarar lo ocurrido.

Yahaira Plasencia sobre la reacción de Sergio George

En entrevista con América Hoy, la cantante fue consultada sobre si había visto la reacción del productor durante el live de TikTok, donde los usuarios le preguntaban si se había enamorado de ella. Yahaira explicó que se comunicó directamente con George para evitar que se molestara por los comentarios de los seguidores.

"Sergio sabe perfectamente cómo se mueve la prensa aquí en el Perú y sabe que le van a preguntar sobre eso. Yo le hablé y le dije: '¿Por qué te molestas? Deja de leer y ya, no respondas y punto. No hagas caso'", señaló la salsera, intentando minimizar la tensión.

Además, Yahaira manifestó su sorpresa ante la reacción del productor, quien a pesar de su experiencia con la prensa mostró incomodidad. 

"Es parte de esto. Me sorprende porque a él le gusta estar ahí, hablar con la prensa, sabe manejar muy bien su negocio y nuestra amistad está sólida. Hay un cariño especial; no hablamos como antes porque cada uno está en lo suyo, pero si haces unos lives, no respondas mensajes de la Yaha", agregó, dejando claro que la relación personal se mantiene en buenos términos.

Yahaira Plasencia sobre ruptura de Daniela Darcourt y Waldir Felipa: "Si lo decidieron, por algo será"
Lee también

Yahaira Plasencia sobre ruptura de Daniela Darcourt y Waldir Felipa: "Si lo decidieron, por algo será"

¿Planes de volver a trabajar juntos?

Respecto a una posible colaboración profesional, Yahaira Plasencia indicó que actualmente no está en sus planes volver a trabajar con Sergio George. La cantante explicó que ambos se encuentran enfocados en sus proyectos y que, aunque coincidieron recientemente en Miami, no pudieron reunirse debido a sus agendas.

"No, en estos momentos estoy en lo mío y él en lo suyo. Estos días que estuvo en Miami no pude hablarle porque estaba full, pero en algún momento se dará que nos juntaremos", afirmó, dejando abierta la posibilidad de una futura colaboración sin comprometerse a fechas concretas.

Xiomy Kanashiro sorprende al hablar directamente de Yahaira Plasencia: ¿Qué dijo?
Lee también

Xiomy Kanashiro sorprende al hablar directamente de Yahaira Plasencia: ¿Qué dijo?

El incidente durante el live en TikTok mostró que incluso figuras experimentadas como Sergio George pueden sentirse incómodas ante preguntas insistentes de los fans y la prensa. Por su parte, Yahaira Plasencia se mostró prudente y comprensiva, aclarando la situación y reafirmando la solidez de su amistad con el productor.

Temas relacionados América Hoy Espectáculos Redes Sociales Sergio George Yahaira Plasencia

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras separación con Melissa Klug: "Se arreglarán cuando mi hijo venga"

Jesús Barco rompe su silencio con curioso mensaje en redes tras ruptura con Melissa Klug ¿Qué dijo?

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Rosángela Espinoza lanza su CV a la TV tras eliminación de 'EEG': "Estoy disponible para otro programa"

últimas noticias
Karibeña