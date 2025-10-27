Yahaira Plasencia sobre la reacción de Sergio George ante preguntas sobre ella: "Le hablé para que no se enoje"

El productor musical Sergio George vivió un momento incómodo durante un live en TikTok, cuando sus seguidores lo preguntaron por una supuesta relación con Yahaira Plasencia. Los comentarios insistentes sobre la salsera lo hicieron mostrar fastidio, sorprendiendo a los internautas. Ante esto, Yahaira decidió pronunciarse y aclarar lo ocurrido.

Yahaira Plasencia sobre la reacción de Sergio George

En entrevista con América Hoy, la cantante fue consultada sobre si había visto la reacción del productor durante el live de TikTok, donde los usuarios le preguntaban si se había enamorado de ella. Yahaira explicó que se comunicó directamente con George para evitar que se molestara por los comentarios de los seguidores.

"Sergio sabe perfectamente cómo se mueve la prensa aquí en el Perú y sabe que le van a preguntar sobre eso. Yo le hablé y le dije: '¿Por qué te molestas? Deja de leer y ya, no respondas y punto. No hagas caso'", señaló la salsera, intentando minimizar la tensión.

Además, Yahaira manifestó su sorpresa ante la reacción del productor, quien a pesar de su experiencia con la prensa mostró incomodidad.

"Es parte de esto. Me sorprende porque a él le gusta estar ahí, hablar con la prensa, sabe manejar muy bien su negocio y nuestra amistad está sólida. Hay un cariño especial; no hablamos como antes porque cada uno está en lo suyo, pero si haces unos lives, no respondas mensajes de la Yaha", agregó, dejando claro que la relación personal se mantiene en buenos términos.

¿Planes de volver a trabajar juntos?

Respecto a una posible colaboración profesional, Yahaira Plasencia indicó que actualmente no está en sus planes volver a trabajar con Sergio George. La cantante explicó que ambos se encuentran enfocados en sus proyectos y que, aunque coincidieron recientemente en Miami, no pudieron reunirse debido a sus agendas.

"No, en estos momentos estoy en lo mío y él en lo suyo. Estos días que estuvo en Miami no pude hablarle porque estaba full, pero en algún momento se dará que nos juntaremos", afirmó, dejando abierta la posibilidad de una futura colaboración sin comprometerse a fechas concretas.

El incidente durante el live en TikTok mostró que incluso figuras experimentadas como Sergio George pueden sentirse incómodas ante preguntas insistentes de los fans y la prensa. Por su parte, Yahaira Plasencia se mostró prudente y comprensiva, aclarando la situación y reafirmando la solidez de su amistad con el productor.