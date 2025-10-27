Yahaira Plasencia sobre ruptura de Daniela Darcourt y Waldir Felipa: "Si lo decidieron, por algo será"

Yahaira Plasencia fue consultada por el programa "América Hoy" sobre la reciente separación de Daniela Darcourt y Waldir Felipa, y dio algunas palabras al respecto. Con su estilo directo, recordó que el bailarín también trabajó con ella y le envió un mensaje a ambos.

Yahaira sobre separación de Daniela Darcourt y Waldir Felipa

La cantante Yahaira Plasencia fue entrevistada por el programa "América Hoy" y se pronunció sobre la reciente ruptura entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa. Fiel a su estilo directo, la salsera recordó que Waldir fue su bailarín y aprovechó para enviarles un mensaje de respeto y madurez a ambos.

"Conozco a Waldir, ha sido mi bailarín también. Ha bailado para mí buen tiempo", expresó Yahaira, dejando en claro que mantiene una buena relación laboral con su exbailarín Waldir Felipa.

La intérprete de "Y le dije no" aseguró que no tiene por qué involucrarse en temas personales ajenos. Resaltó que las decisiones de pareja deben manejarse con prudencia.

"¿Qué te puedo decir? Creo que cuando las parejas deciden terminar, ellos saben el por qué, nadie más se puede meter ni hablar, porque los terceros salen sobrando. Yo le deseo lo mejor a Waldir, a Daniela, y si han tomado esa decisión por algo será, ¿no?", añadió Yahaira, dejando claro que prefiere no opinar más de lo necesario.

Yahaira Plasencia se alejó de las redes por un tema familiar

Pero eso no fue todo. Yahaira también explicó el motivo por el que estuvo ausente de las redes sociales en las últimas semanas. La intérprete de "Y le dije no" contó que atraviesa un momento delicado junto a su familia, ya que uno de sus parientes se encuentra mal de salud.

"Yo siempre digo que Dios pone sus pruebas a los mejores guerreros. Mi familia ahorita nos ha tocado un momento difícil, pero estamos ahí juntos como siempre. Y creo que el buen ánimo, la mente positiva, creer mucho en Dios, la oración tiene poder, nos está uniendo mucho más. Así que estamos ahí sobrellevando esto de la mejor manera", confesó emocionada.

La salsera comentó que la situación los ha unido aún más y que, a pesar de todo, mantienen la fe y la esperanza. Durante la entrevista, la reportera le preguntó si este difícil momento los había hecho acercarse más como familia, y Yahaira respondió con un mensaje de reflexión.

"Gracias a Dios siempre hemos sido unidos. Hacerse checar con tiempo, irse a ver cualquier cosita, cualquier dolor. Mira lo que ha pasado con Natalia Salas, el querer vivir es todo, entonces la gente tiene que saber que se tiene que hacer sus chequeos, tiene que agradecer", expresó la cantante, haciendo un llamado a cuidar la salud y valorar la vida.

Las palabras de Yahaira generaron cientos de reacciones positivas de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento y cariño por el difícil momento que enfrenta. Pese a todo, Yahaira se mostró fuerte y agradecida.

En conclusión, Yahaira Plasencia envió buenas vibras tanto a Daniela Darcourt y Waldir Felipa, tras su reciente ruptura. Con madurez, Yahaira dejó en claro que, cuando una pareja decide separarse, siempre hay razones detrás.