Yahaira Plasencia preocupa a sus seguidores tras reflexivo mensaje: "Han sido semanas difíciles"

Dentro de la salsa peruana, Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las artistas más queridas y sonadas del Perú. La joven cuenta con un gran número de seguidores, quienes se encuentran preocupados tras los recientes mensajes de la cantante.

Yahaira pasa por momentos difíciles

La joven Yahaira Plasencia acababa de lanzar un nuevo tema de cumbia en una colaboración con Marisol y está siendo todo un éxito. A pesar del sencillo, la salsera parece estar pasando por momentos difíciles en su vida. Esto a causa de que compartió nos videos en sus redes, señalando que estuvo un poco desaparecida en sus redes por problemas personales.

Así mismo, decidió compartir un mensaje en sus redes sociales con algunas fotografías de ella, donde se le acongojada en algunas imágenes. Aunque, señala que se ha refugiado en su familia y su fe.

"Han sido semanas difíciles, y lo que me ha reconfortado es la oración, mi fe y estar con mi familia. La vida no es perfecta, y no tiene que serlo. Hay momentos en los que necesitamos pausar, estar en soledad y reencontrarnos con lo que realmente importa", expresó la cantante en sus redes sociales.

Además, Plasencia agrega que a pesar de pasar por momentos no tan buenos, siempre habrá razones para sonreír. Después de pasar por estos momentos, decidió compartirlo con sus seguidores para también dejar una enseñanza.

"En esos instantes, la familia, la fe y las oraciones se convierten en el refugio que fortalece el alma. Y en medio de todo, ser agradecidos con Dios por la vida, por estar bien y porque los nuestros también lo estén, nos recuerda que siempre hay motivos para sonreír. ¿Qué es lo que te da fuerzas en momentos difíciles? A mi... Dios y la oración", añadió.

Más sobre la 'Patrona'

La salsera es una de las artistas más queridas del Perú que ha pisado grandes escenarios internacionales representando a la salsa peruana. También ha trabajado con artistas como Sergio George, La India, El Gran Combo de Puerto Rico, Wisin y muchos más. La joven sigue enfocada en su trabajo y actualmente, se encuentra un poco alejada en el lado sentimental.

Finalmente, Yahaira Plasencia siempre ha sido muy honesta en sus redes sociales contando cada momento de su carrera profesional, pero también de su vida personal. Por ello, reveló pasar por momentos difíciles, pero afirma que se ha apoyado en su familia y su fe en Dios.