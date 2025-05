Amy Gutiérrez aparece con expareja de su bailarina en fiesta de Sergio George: "Estoy enamoradísima"

Amy Gutiérrez dejó atrás los rumores y especulaciones para mostrarse por primera vez en público junto a José Carlos García, su nueva pareja y expareja de su bailarina Claudia López. La cantante de salsa fue captada en una actitud cariñosa con el músico durante el cumpleaños del productor Sergio George. Tras meses de polémicas, la artista decidió romper su silencio y hablar sobre su nueva relación.

La intérprete de salsa decidió oficializar su romance con José Carlos García, quien tiempo atrás fue acusado por su ex pareja Claudia López de haberle sido infiel con Amy. Aunque la cantante ya había admitido que estaban saliendo, esta fue la primera vez que se dejaron ver en un evento juntos, lo que confirmó lo que antes solo eran rumores.

"A los demás no tengo que darles explicaciones de mi vida privada. Que hablen lo que quieran hablar. Yo feliz de lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Yo sí estoy enamoradísima. Eso no quiere decir que todo lo que se esté diciendo afuera sea cierto", declaró Amy en ' Amor y Fuego' , dejando en claro que prefiere no alimentar más el escándalo.

Sobre las acusaciones de Claudia López, quien la señaló de haber traicionado su amistad, Amy optó por no responder directamente.

"Que me haya quedado callada y que lo siga haciendo, no quiere decir que lo esté aceptando. No quiero darle luz a personas que no lo merecen", respondió, marcando distancia del conflicto.