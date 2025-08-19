Youna revela audios donde Samahara lo habría chantajeado con su hija: "Tu semana es para que te calles"

La guerra que se ha armado entre Youna y Samahara Lobatón parece que no tiene de cuando acabar. Ahora, el barbero ha revelado audios donde muestra la conversación con la madre de su hija, donde aparentemente le estaría chantajeando.

¿Samahara chantajeó a Youna?

Luego de que Samahara Lobatón afirmara que Youna le habría estado amenazando, el barbero no quiso quedarse callado y salió con pruebas por medio de sus redes sociales. El joven compartió una llamada que tuvo con la madre de su hija aparentemente tras las revelaciones que dio en 'El Valor de la Verdad'.

"Te estoy ofreciendo una semana, nada más (tu semana con condiciones, a mí nadie me condiciona porque yo no soy tu pareja) Tu semana es para que te calles la boca porque de esos 20 mil soles es para tu hija. Jonathan tú sale a hablar y automáticamente mi abogado va a salir después de ti. Así que piensa bien lo que vas a hablar. Ya te estoy advirtiendo, tú no puedes hablar de mí. ¿Tienes qué decir? ¿Eres famoso?", se le escucha decir.

Es así como aparentemente, la hija de Melissa Klug habría estado poniendo al condición de que se puede quedar una semana más con su hija, solo si se quedaba callado y no salía ante la prensa.

¿Qué le dijo el barbero?

El barbero expresó que fue Samahara quien le habría estado amenazando para que no hable y así pueda estar con su menor hija. Así mismo, en la conversación se le escucha decir que no tendría miedo a un abogado porque estaría contando su verdad y porque lo han estado llamando de varios medios del Perú.

"¿Por qué tendría yo miedo a hablar o miedo a un abogado? tú saliste a decir la verdad, yo puedo salir a decir la verdad porque sé y te conozco que todo lo que has dicho es mentira. Tú dime que yo no puedo hablar de tu relación con Bryan, pero lo que tú has vivido netamente conmigo tengo que decir las cosas cómo han pasado porque yo estoy involucrado. ¿Tú sabes cuántas veces me han llamado a mí?", expresó el joven.

Finalmente, Youna viene sacando todas las pruebas que tendría en contra de Samahara Lobatón. Es así como habría demostrado que la hija de Melissa Klug le habría condicionado por medio de su hija para poder verla, siempre en cuando esté en silencio.