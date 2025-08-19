Evelyn Vela afirma que ya no defenderá más a Melissa Klug: "No valía la pena"

Desde hace muchos años, Evelyn Vela y Melissa Klug fueron grandes amigas muy intimas, pero después de una problema aparentemente entre sus hijas, todo habría terminado muy mal. Ahora, Vela señala que se habría arrepentido de defender a la 'Blanca de Chucuito' en el pasado.

Evelyn Vela se arrepiente de defender a Melissa Klug

Hace unos meses, se reveló que Evelyn Vela y Melissa Klug ya no serían amigas íntimas como se dejaron ver en el pasado. Hoy en el programa 'Ponte en la cola', estuvo Evelyn donde respondió algunas preguntas que le realizaron los conductores Ricardo Rondón y Micheille Soifer.

"Cuando una amistad no es verdadera, se rompe. Yo tengo amigos en televisión y afuera de muchos años, hasta el día de hoy siguen siendo buenos amigos", respondió. Luego, cuando le consultan si algún momento fue desleal con alguna amiga o persona, responde contundentemente: "Hasta el día de hoy no, (sobre Melissa Klug) no me interesa porque ni siquiera me suma".

En otro momento, le consultan sobre su relación con Jefferson Farfán y la empresaria responde que primero tuvo una amistad con el exfutbolista antes que con Klug. Además, deja en claro que nunca le hicieron firmar alguna cláusula de por medio. Es entonces donde señala que no tiene nada que hablar del novio de Xiomy Kanashiro porque en el pasado defendió a otras personas como Melissa Klug, que no valieron la pena.

"No, yo no he firmado ni una cláusula con él, fue algo entre él y Melissa nada más. Yo no tengo nada que hablar de él. Ya me cansé de defender a gente que no valía la pena", comentó.

Se distancia de la 'Blanca de Chucuito'

Además, Evelyn Vela fue consultada sobre el juicio perdió la madre de Samahara Lobatón ante la 'Foquita'. Señaló que no tiene nada que opinar de ella y mucho menos salir a defenderla.

"Porque es su problema de ella, ahora que la defienda su familia", agregó la empresaria en vivo en el programa dejando en claro el distanciamiento que pone con su ex amiga.

Es así como en el programa 'Ponte en la Cola', Evelyn Vela señala que ya no desea tener ningún vínculo de amistad con Melissa Klug. Según reveló, se arrepiente de haberla defendido en el pasado y es un error que no volvería a cometer. Dejando en claro que la relación que tuvieron no habría sido un verdadera amistad.