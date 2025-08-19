Xiomy Kanashiro rompe su silencio tras acusaciones de Samahara a Jefferson Farfán: "Yo te amo"

Jefferson Farfán fue mencionado varias veces durante El valor de la verdad de Samahara Lobatón, este último domingo. A raíz de ello, su novia Xiomy Kanashiro decidió salir al frente sin miedo a nada para contar lo feliz que es en su relación con el exfutbolista, dejando de lado todos los malos comentarios en su contra.

Xiomy reaparece tras acusaciones a Farfán

Samahara reveló el último fin de semana que Jefferson Farfán tuvo un romance con su amiga Delany López, mientras al mismo tiempo tenía una hija con Darinka Ramírez y la visitaba por las noches para jugar con su bebé. Sin embargo, también habría estado saliendo con Xiomy en ese mismo periodo.

La hija de Melissa Klug aseguró que el exfutbolista tuvo relaciones en paralelo con las tres mujeres, aunque finalmente oficializó a Xiomy, mientras que Darinka siempre se mantuvo en el anonimato hasta hace pocos meses, y Delany nunca fue presentada públicamente.

Tras las fuertes revelaciones, Xiomy reapareció en TikTok con un contundente mensaje que destaca el gran amor que Jefferson tendría hacia ella, ya que toleraría varios cambios de humor suyos.

"Cuando me dice: 'yo te amo con ese carácter de acuariana y todas tus imperfecciones' ", escribió la joven junto a varios emojis de corazón.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y le enviaron buenas vibras a Xiomy en su relación con Jefferson Farfán. Además, resaltaron que es una mujer muy trabajadora y, por ello, el empresario la presume bastante en redes sociales. "Por algo el negrito la presume tanto", comentó una internauta.

Xiomy grita su amor por Jefferson

Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías junto a la bailarina. Al parecer, las imágenes pertenecen a una reciente fiesta a la que ambos asistieron. Él luce un look urbano con jeans y polera Amiri, mientras que "la chinita" llevaba un vestido ceñido al cuerpo y botas negras.

Ambos aparecen bailando y muy enamorados, ya que incluso se los puede ver de espaldas, tomados de la mano. Las fotografías habrían sido tomadas con una cámara profesional y por una persona experimentada en fotografía social, que logró capturar los mejores momentos de Jefferson y Xiomy.

"Party time", escribió Jefferson en la descripción. Mientras tanto, Xiomy comentó la publicación con una sugerente frase que hace alusión a que no le importan las críticas de los demás: "Amaaa. Siendo felices, te amo". La 'Foquita' también respondió con un "Te amo" en los comentarios.

En medio de las polémicas declaraciones, Xiomy Kanashiro decidió reafirmar públicamente su relación con Jefferson Farfán. Con mensajes llenos de cariño, dejó en claro que, pese a los comentarios negativos, ambos continúan apostando por su amor y fortaleciendo su vínculo.