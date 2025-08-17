RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Jefferson Farfán reaparece en redes tras ganarle juicio de S/300 mil a Magaly: "Todo llega a su tiempo"

El exfutbolista encendió las redes sociales tras conocerse el fallo definitivo a su favor y lanzó un mensaje muy a su estilo.

Jefferson Farfán reapareció en redes sociales tras ganarle juicio a Magaly Medina.
Jefferson Farfán reapareció en redes sociales tras ganarle juicio a Magaly Medina. (Composición: La Karibeña)
17/08/2025

La batalla legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán llegó a su final definitivo. La Corte Suprema, a través de la Sala Penal Transitoria, declaró inadmisible el recurso de nulidad presentado por la periodista y su productor, Patrick Llamo. Con esta decisión, quedó confirmada la condena por violación a la intimidad agravada en perjuicio del exfutbolista, quien no tardó en pronunciarse en redes sociales.

La reacción de la 'Foquita' en redes sociales

Tras conocerse el fallo, Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje que generó gran repercusión entre sus seguidores. El exdelantero publicó: 

"Todo llega a su tiempo, dame luz bebé. Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos", acompañado de emoticones de una cara sonriente, dinero y una escoba.

La publicación no pasó desapercibida, pues coincidió con el cierre definitivo de un proceso que se inició en 2019, cuando el programa de espectáculos de Medina difundió imágenes del interior de su departamento. Dicho material, grabado desde el exterior, fue considerado una vulneración a su vida privada.

En otra historia de Instagram, Farfán también se mostró junto a su actual pareja, Xiomy Kanashiro, mientras entrenaba, y aprovechó la ocasión para enviar un saludo por el Día del Niño. 

"Buenos días, mis galácticos. Feliz día del niño para todos esos niños hermosos, un besote en especial para mis hijos, los amo. Acá entrenando domingo, dame luz bebé", expresó con entusiasmo.

¿Cómo se resolvió el caso judicial?

El proceso legal comenzó hace seis años, tras la emisión de las imágenes en el programa conducido por Medina. En primera instancia, la periodista recibió una sentencia de dos años y ocho meses de prisión efectiva, que luego se convirtió en 138 jornadas de servicio comunitario. Además, se fijó inicialmente una reparación civil de 500 mil soles.

Por su parte, Patrick Llamo fue condenado a dos años de prisión, reemplazados por 104 jornadas de servicio comunitario, junto con el pago solidario de la indemnización.

Posteriormente, la Octava Sala Penal Liquidadora redujo el monto a 300 mil soles. Esta rebaja llevó a Medina y su productor a presentar un recurso de nulidad, esperando revertir la medida. Sin embargo, la Corte Suprema declaró improcedente el pedido y ratificó el fallo

Magaly pierde juicio contra Jefferson Farfán
Magaly pierde juicio contra Jefferson Farfán

El caso que enfrentó a Magaly Medina y Jefferson Farfán llegó a su fin con un resultado favorable para el exfutbolista. Tanto la conductora como su productor deberán cumplir con el pago solidario de 300 mil soles y las jornadas de servicio comunitario. Mientras Medina no ha hecho declaraciones sobre la resolución.

