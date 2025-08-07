¿Sigue enamorado? Diego Chávarri sorprende con tremenda confesión: "Me casaría con Melissa Klug"

¡Suelta lo que piensa! Diego Chávarri sorprendió al decir que se casaría con Melissa Klug al participar en una dinámica de "Esto es Guerra", donde tuvo que elegir entre tres de sus exparejas más conocidas. La pregunta fue directa y sus respuestas no tardaron en generar comentarios dentro y fuera del set.

¿Diego Chávarri se casaría con Melissa Klug?

Diego Chávarri generó revuelo en "Esto es Guerra" al elegir a Melissa Klug como la mujer con la que se casaría, dejando de lado a otras de sus exparejas, como Onelia Molina y Andrea San Martín.

Todo ocurrió durante una dinámica del programa, llamada el 'Espejo de la Verdad', donde el exfutbolista tenía que responder preguntas relacionadas con su pasado sentimental. Como era de esperarse, los nervios lo traicionaron, pero finalmente respondió sin pelos en la lengua.

Tuvo que elegir entre Melissa, Andrea y Onelia. La prueba consistía en mirar un espejo donde iban apareciendo fotos de personas de su pasado. En un momento, Mathías Brivio le mostró las imágenes de sus tres exparejas más conocidas: Melissa Klug, Andrea San Martín y Onelia Molina.

Ahí vino la pregunta clave: "¿A quién besas, a quién bloqueas y con quién te casas?", le lanzó el conductor del programa. Diego se quedó unos segundos en silencio, visiblemente incómodo, pero luego soltó lo que pensaba.

"No quiero pasar la pregunta porque está fácil, porque bloquearía a las tres, no besaría a ninguna y no me casaría con ninguna, solo que no sé cómo responder bonito", dijo al principio.

Pero finalmente respondió a quién besaría, con quién se casaría y a quién bloquearía. El chico reality sorprendió al decir que Melissa Klug sería su elección para una posible boda.

"Pero como es algo irrelevante para mí te diría que besaría a Andrea San Martín, me casaría con Melissa Klug y bloquearía a Onelia, porque ya no por algo en especial", mencionó.

¿Prefirió a Melissa y dejó mal parada a Onelia?

La respuesta de Diego sorprendió a todos en el set, sobre todo porque escogió a Melissa Klug como su "esposa ideal" y puso en último lugar a Onelia Molina, con quien también tuvo una historia.

Aunque intentó restarle importancia, quedó claro que Melissa seguiría siendo alguien especial para él, o al menos la ex con la que mantiene mejor relación. Además, al poner a Onelia en la opción de "bloqueo", dio a entender que no quiere saber nada de ella en el plano sentimental.

En el estudio se sintió la tensión y varios compañeros del reality se quedaron con la boca abierta. Y es que este tipo de juegos, aunque parecen divertidos, muchas veces revelan más de lo que uno quiere.

Hasta el momento, ni Melissa Klug ni Onelia Molina han respondido públicamente a las declaraciones de Diego Chávarri. Sin embargo, se espera que en los próximos días alguna diga algo, especialmente Onelia, quien viene siendo tema de conversación por su relación con Mario Irivarren.

Por lo pronto, Diego Chávarri dejó claro que su favorita es Melissa Klug y no tuvo reparos en decirlo en vivo. Una confesión que no pasó desapercibida y que seguro traerá cola.