Diego Chávarri pone el parche a Onelia y Mario Irivarren: "Si me buscan la boca, me van a encontrar"

Diego Chávarri llegó a 'Esto Es Guerra' para poner todo patas arriba, ya que recientemente su exnovia, que también participa en el programa, Onelia Molina, viajó con Mario Irivarren y habrían concretado una reconciliación tras varias semanas separados. Diego llegó decidido a todo y dejó claro que no se dejará de nadie.

Diego Chávarri parcha a Mario y Onelia

La noche de ayer, Esto Es Guerra presentó como nuevos jales a Diego y Cathy Sáenz, dos figuras que ya tienen historia en la televisión peruana, especialmente en los realities de competencia. Tras el encuentro en el set con Onelia, Diego fue consultado sobre el tema por una reportera de América Hoy.

"Para mí también fue una sorpresa (haber ingresado a EEG), fueron conversaciones muy rápidas. (¿No hay incomodidad alguna al ver a tu ex?) Para mí, ninguna; no sé si para él (Mario) o para ella. Yo estoy normal. No tengo problemas con ninguna persona", indicó.

En esa misma línea, Diego aseguró que no tuvo ningún problema en estrechar la mano de Mario, aunque advirtió que dará todo de sí en la competencia y no tiene inconveniente en enfrentarse a algún integrante de la pareja.

" Si me buscan la boca, me van a encontrar. No tengo problema con Mario", dijo.

Finalmente, Diego aseguró que no sabe nada de la vida actual de Onelia, por lo que supone que, si está con Mario, debe ser algo real. "Me imagino que si siguen juntos es porque están bien, ¿no?", sentenció.

¿Qué dijo Onelia sobre Chavarri?

Las cámaras de América Espectáculos fueron en búsqueda de la odontóloga para preguntarle sobre el ingreso de Diego al programa reality. Sin embargo, evitó hablar del tema, afirmando que la historia entre ambos pasó hace mucho tiempo y que actualmente ya no queda nada.

"¿Te incomodó el regreso de Diego? Nada que ver, creo que ya es algo que fue hace muchos años. Le deseo lo mejor y espero que dé la talla en la competencia", expresó en un inicio.

Cuando fue consultada sobre el saludo que le mandó Diego y la supuesta felicitación por haberse reconciliado con Mario, Onelia dijo que le desea lo mejor a todo el mundo y que no guarda rencor por nadie.

"Yo tampoco guardo resentimiento por nadie. Así que le deseo lo mejor, como a todos en la vida, y espero que le vaya bien", agregó.

No cabe duda que, el regreso de Diego Chávarri a Esto Es Guerra no pasó desapercibido. Su reencuentro con Onelia Molina y su actitud desafiante hacia Mario Irivarren prometen encender la competencia. Diego asegura no tener problemas, pero está listo para enfrentar a quien se le cruce.