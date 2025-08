¿Onelia Molina le dio otra oportunidad a Mario Irivarren tras viaje a Chile?: "Tiempo al tiempo"

¡Las alarmas del amor se encendieron! Onelia Molina fue consultada por su viaje a Chile junto a Mario Irivarren, y aunque no confirmó nada, dejó claro que hay un acercamiento entre ellos. ¿Vuelven o no? Ella soltó una frase que lo dice todo.

Onelia Molina y Mario Irivarren fueron vistos disfrutando de la nieve en Chile, aunque intentaron no posar juntos. A pesar de sus esfuerzos, las redes sociales los delataron: ambos compartieron fotos desde el mismo lugar, con paisajes similares y hasta las mismas fechas. ¡Todo encaja!

Onelia fue abordada por un reportero de "América Espectáculos", quien fue directo al grano: "Te has dado una oportunidad porque era más que obvio, ¿no?". La exchica reality se puso nerviosa y respondió con pocas palabras: " No voy a decir nada ".

Ante la insistencia del reportero, Onelia intentó esquivar el tema. El periodista le comentó sobre sus confesiones frente al espejo en el programa "Esto es Guerra".

"¿Por qué no quieres decir nada? Si ya estás ahí, ya al frente del espejo lo has dicho todo, ¿no?", comentó el periodista. Ella se defendió diciendo: "No, no hablé nada de mi vida, de mi situación actual".