Onelia Molina responde si EEG la presionó para regresar con Mario Irivarren: "Era lo correcto"

Hace unas horas, Onelia Molina y Mario Irivarren fueron captados juntos regresando de un viaje a Chile. Es así como en 'Esto es Guerra', la chica reality tuvo que pasar por un reto donde respondió sobre si retomó su relación con su ex.

Onelia Molina sobre viaje a Chile con Mario

En la nueva temporada de 'Esto es Guerra', Onelia Molina participó en un reto para contar la verdad para así poder elegir su equipo. Es así como tuvo que responder ocho preguntas y habló sobre Mario Irivarren, Alejandra Baigorria, Vania Bludau, Anderson Santamaría y Diego Chávarri.

Las primeras preguntas las contestó con mucha sinceridad y afirmó que las decisiones que ha tomado en las últimas semanas, las mantiene firmes. Aunque al llegar a la pregunta siete, tuvo que responder sobre su viaje a Chile con la 'calavera coqueta'.

"¿Qué te motivó a viajar a Chile junto a Mario Irivarren?", le pregunta Mathías Brivio a Onelia Molina, pero inmediatamente ella aprieta el botón rojo para no responder. Entonces, el presentador le consulta: "Lo apretaste de manera súper rápida 'esta no la quiero contestar ni de broma' ¿Por qué lo hiciste?", y ella respondió: "Porque hay cosas que quiero cuidar".

¿Regresó con Irivarren por presión de EEG?

Es así como pasó a la última pregunta, donde Onelia Molina es consultada si habría regresado con Irivarren por presión a la producción de 'Esto es Guerra' por juntarlos en retos en la temporada pasada. Ante esto, la joven odontóloga afirma que no se sintió presionada y que las decisiones que tomó fueron de acuerdo a su sentir personal.

"¿A presión de Esto es Guerra has decidido darle una segunda oportunidad a Mario Irivarren? ¿Te Presionaron para salvar tu relación cuando Mario te cantaba, hicieron de alcahuetes?", le pregunta nuevamente Mathías Brivio, y Onelia Molina responde: "Nada que ver, todas las decisiones que he tomado en mi relación ha sido por lo que yo sentía y por lo que consideraba estaba bien o era lo correcto. No era por presión".

Es así como Onelia Molina aún no ha confirmado concretamente si ha regresado con Mario Irivarren tras su viaje a Chile, pero deja en claro que no se ha sentido presionada por la producción de 'Esto es Guerra'. Además, decidió no responder sobre su viaje con su expareja porque desea cuidar sobre aquello, aunque para algunos seguidores ya habrían decidido retomar su relación amorosa.