Milena Zárate responde a las declaraciones de Greissy Ortega en 'El Valor de la Verdad': "Mentirosa"

Milena Zárate no tardó en salir al frente para responder a las acusaciones que le hizo Greissy Ortega en El valor de la verdad. La colombiana se mostró furiosa en redes sociales y publicó varias historias en las que tildaba de mentirosa a su hermana y dejó entrever que tendría pruebas para refutar su versión.

Milena está furiosa con Greissy

La noche de ayer, Greissy Ortega se presentó en el programa del sillón rojo y contó varias anécdotas que le tocó vivir cuando estaba en Estados Unidos junto al padre de sus tres primeros hijos, Ítalo Villaseca. También volvió a relatar episodios terribles junto a su hermana Milena.

Greissy aseguró que Zárate la retuvo en su casa durante dos días, a raíz de un escándalo que sucedió entre ellas en el pasado, y no la dejó salir, salvo para llevarla al aeropuerto y regresar a Colombia. Según dijo, todo lo hizo en complicidad con su hermano Juan Carlos.

Milena Zárate no se quedó callada y, en una historia que publicó justo después de que terminara el programa donde participó su hermana, la tildó de mitómana. "Desgraciadamente los archivos hablan solos", agregó, dejando entrever que podría desmentirla en cualquier momento.

Enseguida, mandó una indirecta asegurando que Greissy se sigue victimizando y, finalmente, lamentó que haya involucrado a sus hijos en este asunto, indicando que ellos deberían quedar fuera de las rencillas del pasado.

" Las mentiras tienen patas cortas. ¿No ha tenido familia? La madre, los hijos son sagrados. Mentirosa, manipuladora, cínica y desagradecida", escribió Milena junto a un audio donde se escucha a Greissy llorar.

Milena Zárate arremete contra Greissy Ortega

Greissy asegura que odia a Milena

Uno de los momentos más impactantes de la conversación se dio cuando Greissy fue cuestionada sobre si sentía odio hacia su hermana. La modelo aseguró que, aunque en algún momento intentó reconciliarse, las acciones de Milena terminaron poniendo en riesgo a sus hijos y complicando su relación.

"Yo creo que, con el pasar del tiempo, le pedía disculpas, pero volvía y lo arruinaba todo. Me exponía en televisión, exponía a mis hijos y, lo último que sucedió, casi pierdo a mi hijo por culpa de ella. Fue algo que rebalsó el vaso. Yo no la quiero cerca de mí ni de mis hijos", dijo.

Greissy también reveló que Milena cuestionó la paternidad de su primer hijo con Ítalo Villaseca, lo que tensó aún más la relación. Incluso mencionó que la familia de Villaseca intentó realizar una prueba de ADN para confirmar la veracidad de la paternidad.

Es así que, el enfrentamiento entre Milena Zárate y Greissy Ortega ha vuelto a encender la polémica familiar. Mientras una insiste en relatar su verdad, la otra asegura tener pruebas para desmentirla, dejando abierta una nueva batalla mediática que mantiene en vilo a sus seguidores.