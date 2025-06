Susy Díaz espera resultados de ADN y sueña con conocer a su padre biológico: "Pido a Dios que esté vivo"

Susy Díaz sorprendió a todos al contar su drama familiar en el programa "América Hoy". La popular exvedette reveló que está a la espera del resultado de una prueba de ADN que podría confirmar si el hombre que la crio no era su verdadero padre.

Susy Díaz espera resultados de prueba de ADN

Susy Díaz volvió a abrir su corazón en televisión y esta vez habló de uno de los temas más delicados de su vida: la identidad de su padre biológico. La exvedette contó en el programa "América Hoy" que está a la espera de los resultados de una prueba de ADN que podría cambiar para siempre su historia familiar.

Su papá le confesó la verdad. Todo empezó cuando su papá, Rolando, le dijo algo que la dejó en shock: no era su verdadero padre. Ella, sin entender mucho, decidió preguntarle a su mamá.

"Yo le dije: 'mamá, mi papá dice que no es mi papá y que tú sabes'. Mi mamá me gritó, me dijo: '¡Ay, y cómo para que le des plata si eres su hija!' Y me botó. Por respeto a ella, nunca más le toqué el tema", recordó.

Confirmación por parte de una tía. Con el tiempo, Susy buscó respuestas y habló con una tía, hermana menor de su mamá, quien le confirmó la verdad. Desde ese momento, la también excongresista empezó a investigar más y accedió a hacerse una prueba de ADN junto a su hermana para saber si ambas compartían al mismo padre.

"Mi hermana sacó la cita. No es como acá que te sacan sangre, allá te meten un hisopo grande, te dan vueltas como 20 veces por la saliva y luego por el otro lado también. Me están haciendo la prueba de ADN con saliva. Pero en otros países es diferente", explicó Susy sobre el procedimiento.

No pudo preguntarle a su mamá en su lecho de muerte. La madre de Susy falleció en junio del año pasado, y aunque quiso hacerle la gran pregunta, no pudo.

"Me quedé a dormir en la clínica porque, a veces, cuando están en las últimas, dicen la verdad. La miraba, pero mi mamá no me daba los ojos, escondía la cara", comentó. Cuando Ethel Pozo le preguntó si llegó a preguntarle directamente, Susy dijo que no. "Mi amigo Teo, el maestro esotérico, me dijo: 'Así le preguntes, no te lo va a decir'".

El dolor que arrastra en cada Día del Padre. Este tema ha marcado a Susy Díaz durante muchos años sobre todo en ese fecha especial.

"Desde que mi papito me lo dijo, antes de morir, el Día del Padre no quiero ni celebrarlo. Siento un dolor. No me quiero acordar porque me da pena, voy a llorar", expresó entre lágrimas.

Susy sueña con encontrar a su papá biológico

Cuando le preguntaron si se acercaría a su verdadero padre en caso de encontrarlo, Susy Díaz respondió sin dudar.

"Sí, eso es lo que yo quiero. Pido a Dios que esté vivo y que pueda unirme a mi papá biológico", contestó. Sobre su hija, fue clara: "Mi hija Florcita tiene su vida y yo la mía". Finalmente, confesó que sí notó diferencias físicas con sus hermanos. "Comencé a observarlos y de verdad, yo era totalmente diferente", cerró.

A sus más de 60 años, Susy Díaz decidió buscar la verdad sobre su origen y, con el apoyo de su hermana, se sometió a una prueba de ADN para confirmar si el hombre que la crio era realmente su padre biológico. Mientras espera los resultados, Susy no oculta su tristeza por los años de silencio y las respuestas que nunca obtuvo. Sin embargo, mantiene la esperanza de algún día reencontrarse con su papá biológico.