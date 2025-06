Susy Díaz se quiebra tras revelación de vidente sobre su padre biológico: "No vale la pena"

Susy Díaz vivió uno de los momentos más conmovedores de su vida pública durante su reciente aparición en el programa 'Esta Noche', conducido por Ernesto Pimentel. En medio de una conversación espiritual con el vidente Frank Mendizábal, la excongresista recibió un mensaje atribuido a su madre fallecida, el cual removió profundamente una herida personal: la incógnita sobre la identidad de su verdadero padre biológico.

Susy Díaz llegó al set con una interrogante que la ha acompañado durante décadas. Al ser consultado por ella, Frank Mendizábal optó por entregarle un mensaje espiritual que, según explicó, provenía de su madre desde el más allá. Las palabras, cargadas de emoción, tocaron el corazón de la artista.

"Tu mamá me dice que no vale la pena buscar a alguien que no estuvo a tu lado, que lamenta mucho habérselo guardado. Me dice: 'No tuve el coraje de poder hacerlo. Yo sé que me vas a entender. Pero no quiero que sientas la necesidad de buscar a alguien que nunca estuvo'", expresó el vidente, provocando el llanto de Susy.