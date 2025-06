¡No lo quiere ni ver! Susy Díaz se niega a aceptar al galán de Flor Polo: "Tiene que aprender a elegir bien"

Susy Díaz no se guarda nada cuando se trata de hablar de su hija Florcita Polo. Esta vez, la excongresista fue consultada sobre la nueva etapa de su hija al lado de Luiggi Yarasca, su actual pareja. Aunque Flor se ha mostrado feliz con él, su mamá sigue sin estar convencida.

¡Firme en su posición! La siempre polémica Susy Díaz dejó en claro que todavía no aprueba la relación de su hija Flor Polo con Luiggi Yarasca. Aunque Florcita ya se deja ver con él en redes sociales, su mamá no baja la guardia.

Durante una entrevista con el programa "América Hoy", la exvedette fue consultada sobre la relación de Florcita con Luiggi, tras rumores de infidelidad. Sin pelos en la lengua, respondió que no piensa meterse, pero tampoco dará su bendición.

"Los hijos siempre deciden solos. Nosotros no podemos decidir. Sinceramente, yo le he dicho que elija bien, es su vida" , dijo Susy, marcando distancia. Para ella, los errores son parte del camino. "Los hijos tienen que aprender a caerse y levantarse ellos solos. Si una mamá se interpone en algo, se encaprichan más" , aseguró.

Reza por Flor todos los domingos. Aunque no está de acuerdo con la relación, Susy no pierde la fe y se refugia en la oración.

¿Desea que Luiggi se aleje? La reportera del programa le preguntó si esperaba que el joven se aleje de su hija, y Susy respondió muy segura.

"Eso está en Dios... Por algo pasan las cosas. Ella tiene que aprender a elegir bien", sentenció Susy. Luego, fue consultada sobre si permitiría que Luiggi entre a su casa, y su respuesta fue tajante. "No ingresa. Yo le he dicho a Flor que quiero mi paz y tranquilidad. (¿Aceptarías si Florcita te lo presenta?) No, no me ha dicho", afirmó sin dudar.