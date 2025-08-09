"Cambió muchísimo": Esposa de Renzo Schuller habría provocado distanciamiento con Gian Piero Díaz

Un fuerte rumor sacudió el mundo de la televisión. La periodista Daniella Cilloniz reveló que el distanciamiento entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se habría originado por la influencia de la esposa del segundo, Alexandra Morales.

Esposa de Renzo Schuller habría causado distancia con Gian Piero

La amistad entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, una de las duplas más queridas de la televisión, se habría roto por motivos personales. Según la periodista Daniella Cilloniz, la esposa de Renzo habría influido en el cambio de actitud del conductor, provocando su alejamiento.

En el programa "Olla a presión" del canal digital Seniors TV, Daniella Cilloniz contó que tuvo una conversación directa con Gian Piero Díaz sobre su relación con Renzo Schuller.

"Yo le pregunté a Piero qué pasó con Renzo porque eran una dupla que gustaba mucho y grababan varios comerciales. Bueno, Gian Piero me dijo que Renzo Schuller cambió muchísimo cuando se casó, parece que la mujer (hija mayor de la expareja de Jessica Newton) era un poco problemática", afirmó.

La periodista agregó que, según Díaz, él no cambió con su pareja, pero su excompañero sí. De esta manera, la esposa de Renzo, Alexandra Morales, habría influenciado en la situación.

"Parece que la esposa influenció mucho en Renzo. A veces, cuando uno no tiene una buena mujer al lado te distancia de los amigos", comentó.

Otra versión del distanciamiento

El periodista Christian Bayro también dio su punto de vista. Recordó que, al volver a encontrarse con Gian Piero, tuvo una charla corta pero clara.

"Cuando me voy a 'En boca de todos', Gian Piero entra a 'Esto es Guerra'. Voy a entrevistarlo, lo abrazo y le digo: 'Piero, qué fue'. Me jaló a un costado y respondió: 'Cholo, tenía que comer'", relató.

Para Bayro, esto demuestra que la decisión de Gian Piero de unirse a "Esto es Guerra" no fue por problemas personales, sino por necesidad laboral. Además, mencionó que el pacto de trabajar siempre como dupla se rompió cuando las oportunidades dejaron de llegar.

"Estos tratos son bonitos cuando estás arriba, pero cuando no te llaman, cuando no llaman las empresas... Todo es bonito cuando estás en tele", opinó.

Reencuentro en "Esto es Guerra"

Después de seis años sin trabajar juntos, Gian Piero y Renzo se reencontraron el pasado 5 de agosto en el set de "Esto es Guerra". Schuller dejó claro que se sorprendió por la llegada de su excompañero porque la producción no le avisó.

"No está bien y eso lo he conversado luego y lo puedo decir tranquilamente. No ha estado planeado. No voy a fingir esas cosas", sostuvo para "Amor y Fuego". Aclaró que su incomodidad no es personal: "No incomodidad por él en sí, sino que en general me hubiera gustado saber. Entiendo un poco la postura de la producción, pero hay otras cosas que creo que se pueden conversar".

Gian Piero sí sintió la química. Por su parte, Gian Piero dijo que la química entre ambos sigue intacta, luego de varios años

"La escucha, la risa. Hay muchas cosas que nosotros nos decimos que no decimos en el micro... Yo jamás voy a tener un comentario negativo en contra de él, en absoluto", aseguró para el mismo medio.

El distanciamiento entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller sigue sin una versión definitiva. Mientras unos apuntan a motivos personales y otros a razones laborales, lo cierto es que, tras su reencuentro en "Esto es Guerra", Renzo admitió que la sorpresa no le agradó y Gian Piero destacó que la química sigue intacta. Ahora, los fans esperan verlos juntos otra vez como en sus mejores épocas.