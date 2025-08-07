Magaly elogia a Gian Piero Díaz y fulmina a Renzo Schuller: "Es su sombrita, totalmente reemplazable"

Magaly Medina hizo un comentario fuerte sobre el reencuentro de los exconductores de "Combate". Fiel a su estilo, la 'urraca' dejó claro que, para ella, Gian Piero Díaz siempre fue el más talentoso del dúo, mientras que Renzo Schuller era solo su "sombra".

Magaly halaga a Gian Piero Díaz y destroza a Renzo Schuller

Magaly Medina volvió a generar polémica en su programa al opinar sobre el reencuentro de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, exconductores de "Combate". Fiel a su estilo, la 'urraca' no tuvo filtro para dejar en claro quién, para ella, tiene más talento.

Desde el inicio, Magaly explicó cómo se dio la separación de esta dupla y cómo Gian Piero continuó solo en "Esto es guerra".

"Ellos se separan, la temporada de 'Combate' termina, finaliza y a quien contratan en Esto es guerra es a Gian Piero Díaz, sin su compañero, sin Renzo Schuller. Ellos eran acá una dupla que funcionaba bien... Siempre he pensado que el más talentoso es Gian Piero Díaz y que el otro es como su sombrita, ¿no? Los dos se complementaban, pero Renzo sin Gian Piero no es nadie".

Para la 'urraca', Schuller nunca brilló por sí solo. Según dijo, su excompañero siempre fue el apoyo y no la estrella del dúo.

"Siempre fue como la sombra, el segundón. Yo creo que ahí se rompe la amistad, cuando Gian Piero acepta en solitario, ir contratado a Esto es guerra. Y cuando él renuncia y se va a Willax, ahí llaman a su sombra, a segundón, que siempre ha sido Renzo Schuller. Él es un personaje que pasa desapercibido. Totalmente reemplazable", lanzó sin piedad en "Magaly TV La Firme".

Además, dijo que Renzo Schuller no tiene el "ángel" que se necesita para destacar en televisión y sobre todo en programas como "Esto es Guerra" donde apelan al "morbo".

"Siempre le han puesto compañeros que han tratado de darle color y brillo, pero él por sí solo no brilla, no tiene ese talento, ese ángel para las cámaras...".

¿Renzo Schuller se incomodó en vivo? Magaly opina

Magaly también notó algo que no pasó desapercibido para ella durante el reciente reencuentro de los conductores en "Esto es guerra".

"Ayer cuando apareció Gian Piero Díaz en el set de 'Esto es guerra', se notó la incomodidad de Renzo Schuller, ¿no? Porque definitivamente él sabe que Gian Piero Díaz le va a quitar primero un lugar destacado dentro del programa".

La periodista agregó que probablemente Gian Piero no se quedará en EEG, ya que pertenece a otro canal, pero igual dejó "temblando" a su excompañero. Finalmente, Magaly insinuó que Renzo sigue en "Esto es guerra" por "protección"

"Él pertenece a Willax y solo está, creo, prestadito... pero definitivamente yo creo que no le hizo gracia cuando le enfocaba la cámara... Alguien lo quiere mucho (a Renzo) en la producción, porque han tenido oportunidad de cambiarlo por otra persona con mayores atributos para la conducción de un reality, porque conviven mucho con el morbo, que se juega todos los días", opinó.

Con estas fuertes declaraciones, Magaly Medina dejó bien claro de qué lado está. Para ella, Gian Piero Díaz tiene todo el talento y carisma que necesita un conductor de televisión, mientras que Renzo Schuller no logra brillar sin él. ¿Responderá Renzo o se quedará calladito?