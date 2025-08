Patricio Parodi confiesa que no tiene comunicación con Flavia Laos: "Contacto cero con mis ex"

¡Los recuerdos quedan, pero el contacto no! Patricio Parodi habló sin filtros sobre su paso por Argentina, donde varios lo reconocieron por los videos que grabó junto a su ex, Flavia Laos. Aunque recordó con cariño esa etapa, dejó en claro que ya no mantiene comunicación con ella ni con ninguna de sus ex. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te lo contamos.

Patricio Parodi fue reconocido en Argentina por Flavia Laos

Patricio Parodi fue sorprendido por las cámaras de "América Hoy" luego de su paso por Argentina, donde varios fans lo reconocieron en plena calle. ¿La razón? Muchos lo recuerdan por su recordado romance con Flavia Laos y el canal de YouTube que compartieron años atrás.

Sigue siendo famoso por su canal con Flavia. Aunque su relación con Flavia terminó hace tiempo, los argentinos no se olvidan de él. Y es que en 2019, Pato y Flavia se animaron a crear contenido juntos en YouTube, logrando una gran cantidad de seguidores.

"Nosotros un año hicimos mucho contenido en YouTube y la plataforma creció muchísimo. Incluso ese año, el canal salió como una de las diez cuentas con mayor crecimiento de todo el año", contó el chico reality, orgulloso del trabajo que realizaron.

Además, Patricio reveló que el canal fue tan popular que llegaron a tener miles de suscriptores en ese entonces.

"En un año hicimos como trescientos tantos mil suscriptores. Le metimos punche y sacamos muchos videos. Me hace feliz saber que gente de otros países llegó a ver esos videos", agregó Pato, recordando con cariño esa etapa.

Se siente bien que lo reconozcan en el extranjero. A pesar de que el canal se cerró hace varios años, Patricio se sorprendió al ver que aún lo recuerdan por ese proyecto.

"Después de seis años, que no están acostumbrados a verme tanto porque el canal se dejó hace años, que me vean en la calle y me reconozcan, también es chévere. Porque lo que hacemos acá es más nacional. Entonces, cuando alguien de otro país te reconoce, se siente bien, es cool", afirmó.

¿Cómo es su relación con Flavia Laos? Patricio lo deja claro

Como era de esperarse, la reportera de "América Hoy" no se quedó con la duda y le preguntó directamente cómo estaba su relación con Flavia Laos.

Patricio, sin rodeos, respondió firme: "Yo tengo contacto cero con todas mis relaciones. Pero no por nada malo, simplemente porque cada uno hace su vida y bacán, bacán, todo bien".

El influencer y conductor de pódcast dejó en claro que ya no tiene vínculo con ninguna de sus exparejas, pero sin rencores ni drama.

Relax y buena onda. Patricio se mostró tranquilo durante toda la entrevista y hasta se animó a bromear con el equipo de "América Hoy", demostrando que está en una etapa más madura y sin rollos.

Aunque Flavia Laos sigue creciendo en el mundo artístico y tiene miles de seguidores, Patricio también brilla con luz propia. Ambos siguieron caminos distintos y, según él, no hay necesidad de mirar atrás.

Patricio Parodi fue sincero al decir que no mantiene contacto con Flavia Laos. Aunque fue reconocido en Argentina por los videos que hizo junto a ella, el chico reality aseguró que ya pasaron esa etapa y cada uno sigue con su vida. ¡Y sin drama!