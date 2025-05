¿Le dijo inmadura? Alejandra Baigorria sobre indirectas de Onelia Molina: "Le falta crecer"

¡No se quedó callada! Alejandra Baigorria rompió su silencio luego de que Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, le diera like a varios comentarios en su contra y lanzara indirectas. La rubia no se hizo problemas y respondió con clase, dejando claro que no le guarda rencor a nadie.

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre indirectas de Onelia Molina

Alejandra Baigorria se pronunció al ser consultada por "América Espectáculos" sobre las indirectas que lanzó Onelia Molina tras la polémica conversación que tuvo con Mario Irivarren, en la que mencionaron a Vania Bludau. La empresaria de Gamarra dejó claro que no guarda rencores, pero sí fue directa al señalar la actitud de Onelia.

"Creo que es un poco de inmadurez por su edad, me imagino, porque le falta crecer un poco en el tema artístico", comentó Alejandra en "América Espectáculos".

La modelo fue consultada sobre si saludaría a Onelia si se la cruzara en algún lugar, a lo que respondió con elegancia.

"De mi parte va a recibir siempre un saludo. Uno no puede culpar a otros por los errores de otras personas", comentó Alejandra sobre Onelia.

Alejandra también recordó que ella ya pidió disculpas en su momento, aunque cree que ambas debieron reconocer sus errores.

"Así como yo asumí mi error y le pedí disculpas, creo que debió ser unas disculpas mutuas, porque las dos nos hemos dado, por así decirlo, en el programa. Pero igual, a mí no me importa recibir disculpas de nadie. Yo creo que las cosas están como están", expresó.

A pesar de las tensiones, la rubia no dudó en reconocer que Onelia está aprovechando su momento mediático.

"Me parece que está haciendo un buen trabajo, que está aprovechando. Y está bien, ¿no? Porque si no, la que no aprovecha sería tonta", sentenció.

Sobre la ruptura de Onelia y Mario

Respecto a si se siente responsable de la separación de Onelia y Mario Irivarren, Alejandra señaló que ese es un tema que solo les corresponde a ellos, y que ella prefiere mantenerse al margen.

También reflexionó sobre cómo, en muchas ocasiones, se culpa solo a la mujer cuando una relación termina, pese a que quien debe respetar el compromiso es la pareja. Aseguró que ellos sabrán si rompieron antes o después, que ella no se mete.

Además, reveló que, a pesar de todo, mantiene una amistad con Mario Irivarren y lo seguirá escuchando porque tienen años de conocerse.

"Mario es mi amigo, lo voy a escuchar diga lo que diga porque lo conozco hace años. Hemos estado un poco molestos, pero nadie lo conoce mejor que yo", explicó con firmeza.

Finalmente, recalcó que siempre ha sido directa y que jamás ha tenido intención de hacer daño. Según dijo, solo estaba disfrutando su fiesta y que se le escapó de las manos a ellos.

Alejandra Baigorria cree que las indirectas de Onelia se deberían a la inmadurez que tendría por su edad. Dejó claro no tiene nada que ver con la ruptura de Onelia Molina y Mario Irivarren, y no piensa cargar con culpas ajenas.