Esposa de Lucho 'Mi Barrunto' revela la relación que tenía con Pamela López: "Éramos muy amigas"

Hace unos días, Pamela López salió a hablar sobre la actual esposa de Lucho 'Mi Barrunto' y por ello, salieron a responderle. En el programa de Magaly Medina, Itamar Menjivar reveló varios detalles de la relación que tuvo con la aún esposa de Christian Cueva durante viajes y salidas juntos.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', Itamar y Lucho 'Mi Barrunto' salieron a declarar para contar la relación que mantenían con Pamela López durante varios años. Así mismo, mostraron videos e imágenes para respaldar sus palabras. Incluso, la esposa del empresario afirmó que había algunos vestidos que le prestó a la nueva influencer y no le había devuelto aún.

"Me causa sorpresa todas las palabras que la señora está diciendo, éramos muy amigas. Si ella dice que somos de lo peor, que hacia ella pidiéndome ropa prestada que hasta ahora no me devuelve. Todos los bolsos que yo tengo es lo que mi esposo me los ha obsequiado, pero siempre sentía esa competencia que lo vi mal, pero lo vi como su manera de ser. Veía una cosita que le gustaba y le pedía a Cueva que le compre algo similar" , cuenta Itamar.

Así mismo, Lucho 'Mi Barrunto' revela que por eso se ganó el apodo de 'Georgina' de Trujillo por querer un alto estilo de vida. Además, afirma que durante su estadía en Europa por el repechaje, el empresario se hizo cargo de varios gastos de Pamela López porque Christian Cueva estaba concentrado. Ante esto, la pareja de Paul Michael lo niega totalmente, pero lo único que le dio fue solamente un perfume por su cumpleaños y los ceviches en su restaurante.

Sobre la amistad con la esposa de Lucho 'Mi Barrunto', Pamela López afirmó que no se acuerda de ella y la llamó 'traicionera'. Como adelanto a su respuesta, Itamar revela que en aquel momento rajaba de quienes ahora siguen siendo sus amigas cercanas.

"Me di cuenta que su amistad no valía tanto la pena cuando escuchaba a ella hablando mal de sus propias amigas que hoy en día la visitan, la frecuentan y hasta se tatúan, que me espera a mí luego y el tiempo me dio la razón. No me parece justo que la señora se exprese mal de las personas que en algún momento le dieron la mano", añadió.