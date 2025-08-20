¿Se casa pronto? Lady Guillén sobre su esperada boda con Christiam Uribe: "Mi hija nos está pidiendo"

Lady Guillén abrió su corazón y habló como pocas veces sobre su esperada boda con Christiam Uribe. En "América Hoy", la conductora reaccionó a los videos de sus pedidas de mano en el 2021. Además, contó que ya piensa en la fecha ideal para casarse, sobre todo porque su hija también le viene pidiendo que dé ese gran paso.

Lady Guillén ilusiona con su esperada boda con Christiam Uribe

Lady Guillén volvió a hablar de su esperada boda con Christiam Uribe y no dudó en soltar varias anécdotas que hicieron reír a todos en el set. Recordó la primera vez que la pidieron en matrimonio en vivo, en abril del 2021, durante "América Hoy".

"Estaba llorando de emoción", confesó Lady. Janet Barboza no pudo evitar recalcar el paso del tiempo: "Dios mío santo, el tiempo sí... uno obviamente va cambiando, pero han pasado 4 años".

Entre bromas y recuerdos, Lady admitió que la presión mediática le gusta. Además, señaló que gracias a qué le preguntan por la boda es un tema que la pareja tiene presente.

"Tengo que agradecerles porque literal están haciendo una presión mediática que me encanta", dijo Lady.

El anillo perdido y la segunda pedida. Pero la historia no quedó ahí. Christiam tuvo que pedirle matrimonio dos veces. ¿La razón? Perdió el anillo.

"Yo lo confiaba y decía: 'Por favor, llévalo tú, no lo vayas a perder'. Lo envolvió en una servilleta, mandó a lavar el auto... y se fue el anillo", contó Lady entre risas.

Al final, la pareja de Lady no tuvo más remedio que comprar otro y volver a arrodillarse, esta vez en "Reinas del Show", en septiembre del 2021.

¿Y la boda para cuándo? Ethel Pozo decidió preguntar a Lady Guillén cuando pensaba casarse con Christiam Uribe luego de todos estos años.

Ethel Pozo fue directa: "Mi amor, ¿para cuándo la boda?". La respuesta de Lady fue sincera: "Queríamos casarnos el año pasado, pero priorizamos nuestra familia y temas económicos que en el futuro a mi hija le van a servir. Ahora queremos estar tranquilos y felices, pero sí me gustaría que no pase más de un año y medio o dos, porque Victoria nos está pidiendo hacerlo", confesó.

Ante ello, Janet Barboza destacó la postura de la pareja y resaltó que demostraron ser adultos que saben organizar sus prioridades. La conductora señaló que se trata de padres responsables que ponen en primer lugar la educación de su hija y celebró la manera en que manejaron la situación con madurez.

La llamada sorpresa de Gisela

Y como en todo programa de farándula nunca falta la sorpresa, Gisela Valcárcel llamó en vivo. La 'Señito' llenó de elogios a Christiam.

"Creo que tienes a uno de los mejores hombres sobre la tierra. Tú sabes cuánto quiero a Christiam y que tú y tu bebé son casi como amigos de siempre", dijo. Pero no se quedó ahí, también bromeó con lo que se viene: "Cinco años son nada. Christiam está bajando de peso y tú sabes por qué... lo que viene, viene fuerte", soltó divertida.

En conclusión, aunque todavía no hay fecha exacta, Lady Guillén dejó claro que la boda será una realidad más temprano que tarde. Entre anillos perdidos, pedidas en TV y la presión de su hijita Victoria, la conductora ya tiene claro que no quiere esperar mucho más.