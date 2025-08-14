Janet Barboza reacciona a prisión preventiva contra Martín Vizcarra: "Es histórico, cuatro expresidentes presos"

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado esta mañana al penal de Barbadillo, luego de que el Poder Judicial dictara cinco meses de prisión preventiva en su contra por presuntos delitos cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Esta situación que generó diversas reacciones en el ámbito político y mediático. Janet Barboza, conductora de "América Hoy", no dudó en pronunciarse sobre el tema en vivo.

Janet Barboza se pronuncia sobre prisión de Martin Vizcarra.

Durante la reciente emisión del programa matutino, Janet Barboza calificó como un acontecimiento sin precedentes la coincidencia de varios expresidentes en prisión. La conductora señaló que esta situación es única en el mundo y refleja, al menos, que los culpables están enfrentando las consecuencias.

"Es un hecho realmente histórico que no ha pasado en ningún lugar del mundo en toda la historia: cuatro expresidentes en la misma cárcel. Es un país que, desgraciadamente, al final de cuentas, han delinquido según lo que se ha demostrado y terminan pagando su culpa. En otros países no recuerdo algo similar. Al menos lo bueno es que si eres culpable lo pagas", expresó Barboza.

Sus palabras generaron un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios criticaron su repentino interés por temas políticos, mientras que otros celebraron que se reconozca la importancia de que se haga justicia.

Comentarios como "Ahora sí opina de política la prensa mermelera" o "¿Qué le pasó a Janet?" contrastaron con mensajes de apoyo como "Por fin no más presidentes corruptos" o "Tendrá que pagar el bebito fiu fiu".

¿Quiénes son los otros expresidentes presos?

El penal de Barbadillo, inaugurado en 2009, recibió como primer interno a Alberto Fujimori, quien cumplió condena por violaciones a los derechos humanos hasta recibir un segundo indulto en 2023. Nueve meses después, falleció, y su funeral con honores de Estado generó un intenso debate nacional.

Pedro Castillo también se encuentra recluido allí desde diciembre de 2022, tras su fallido intento de disolver el Congreso. Cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva por investigaciones de corrupción y aún no tiene sentencia.

En abril de 2023, Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos. Inicialmente estuvo en prisión preventiva, pero luego recibió una condena de más de 20 años por los sobornos de Odebrecht. Por su parte, Ollanta Humala también pasó por prisión preventiva junto a su esposa, acusado de recibir aportes ilegales para su campaña, aunque actualmente se encuentra en libertad.

Con la llegada de Martín Vizcarra, la imagen del penal de Barbadillo como "la cárcel de los expresidentes" se refuerza. Lo que para algunos refleja la fortaleza de la justicia, para otros es un síntoma de la profunda crisis política que vive el Perú. Mientras tanto, las opiniones, como la de Janet Barboza, muestran que el tema traspasa el ámbito judicial y se instala en el debate mediático.