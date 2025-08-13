Mujer denuncia hallazgo de celular oculto en restaurante de San Isidro: afectada relata lo ocurrido

Un caso de invasión a la privacidad conmocionó a los usuarios de redes sociales tras el hallazgo de un teléfono móvil grabando en el baño de mujeres del restaurante Franklin, ubicado en San Isidro. La denuncia fue realizada por Fiorella Carrasco, quien reveló que el dispositivo pertenecía a un mesero del local. Tras el incidente, las autoridades, el establecimiento y organismos de protección al consumidor tomaron medidas inmediatas.

La joven denunciante relata el incómodo momento

Fiorella Carrasco, la joven afectada, detalló su experiencia durante una entrevista en el programa 'Ponte en la Cola'. La denunciante explicó que entró en shock al descubrir que estaba siendo grabada sin su consentimiento.

"Cada vez que me acuerdo me pongo mal, es muy fuerte. Yo fui al restaurante por una publicidad y nunca pensé que me iba a pasar esto. Cuando voy a los servicios veo que hay un celular y entré en shock. Yo agarro el teléfono del agresor y llamo a la persona que me había acompañado para que mande a un personal femenino. Cuando viene una mesera, le digo que avise a un superior y llame a la policía porque me han grabado. En su galería pude ver que era un mesero del restaurante", relató Fiorella.

Además, Carrasco precisó que la administradora del local no actuó con la diligencia necesaria para retener al agresor. Asimismo recalcó que fueron ella y su acompañante los que tuvieron que buscar la comisaría más cercana para llamar a la Policía.

"Mi acompañante y yo tuvimos que googlear a la comisaría más cercana para llamar a la Policía. Nosotros llamamos, la administradora solo le decía 'aléjate'. Él se puso a llorar y me pedía perdón porque tenía una hija y decía que ya había cambiado y que estaba listo para irse", añadió Fiorella.

Indecopi interviene ante el caso

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) intervino tras la denuncia. El 12 de agosto, personal de la Dirección de Fiscalización inspeccionó el restaurante Franklin para verificar que se cumplieran las obligaciones del proveedor según el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Durante la supervisión, Indecopi brindó orientación a la denunciante sobre cómo formalizar la denuncia y aseguró que, de encontrarse faltas, se iniciarán los procedimientos y sanciones correspondientes. En un comunicado, la entidad recordó:

"Todos los proveedores están obligados a garantizar la seguridad de los clientes y atender con diligencia cualquier denuncia, colaborando con las autoridades competentes".

Indecopi también reiteró las vías disponibles para realizar denuncias o reclamos, incluyendo su línea gratuita nacional y la plataforma de reclamos virtual, recordando a los consumidores que tienen derecho a exigir condiciones seguras en los establecimientos que visitan.

En relación al caso de una usuaria que denunció haber sido grabada por un trabajador en un restaurante de San Isidro, Indecopi informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/JDNQ1JpQir — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) August 12, 2025

El caso de Fiorella Carrasco pone en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad y supervisión en espacios públicos y privados. La intervención de Indecopi busca garantizar que los proveedores cumplan con sus obligaciones y proteger la integridad de los consumidores, mientras las investigaciones sobre el empleado del restaurante Franklin continúan en curso.