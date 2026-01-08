Tekashi 6ix9ine compartirá cárcel con Nicolás Maduro: "Tengo suerte de estar siempre encerrado con presidentes"

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn sumó otra figura mediática a sus filas. Tekashi 6ix9ine volvió a ser noticia tras su retorno a esta prisión federal en Nueva York, la misma donde actualmente está recluido Nicolás Maduro. Entre risas, el rapero se mofó de su situación y dejó claro que su estancia promete ser todo menos ordinaria.

¿Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro compartirán celda?

El rapero Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tekashi 6ix9ine, se entregó a las autoridades federales este último martes 6 de enero para cumplir una breve sentencia. El artista enfrenta una condena de tres meses por incumplir las condiciones de su libertad condicional.

Sin embargo, lo que ha encendido las redes sociales no es su regreso a prisión, sino la confirmación de que compartirá recinto con el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Ante ello, el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn se convirtió en el epicentro de un escenario surrealista tras el ingreso del rapero Tekashi 6ix9ine.

Un audiovisual capta el momento en que la justicia estadounidense entrega a la justicia al rapero Tekashi 6ix9ine para ser recluído en el Metropolitan Detention Center, la cárcel federal ubicada en Brooklyn, Nueva York, donde se encuentran Luigi Mangione y Nicolás Maduro.



Amplía... pic.twitter.com/wNZpR5pePP — CDN 37 (@cdn37) January 7, 2026

Tras ser sentenciado a 90 días, Daniel Hernández publicó un video asegurando que está listo para "conocer al presidente de Venezuela" y formar el mejor equipo de básquetbol de la historia carcelaria. Esta coincidencia pone el foco sobre el centro de detención neoyorquino, que hoy alberga a algunas de las figuras más buscadas y controvertidas del panorama político y criminal internacional.

Tekashi 6ix9ine: "Tendremos el mejor equipo de básquetbol "

A través de un video difundido en sus redes sociales, el intérprete de 'GOOBA' bromeó sobre el equipo de baloncesto que planea armar en el penal, mencionando que ahora convivirá con figuras de la talla de Nicolás Maduro y el polémico Luigi Mangione. Tekashi 6ix9ine ironizó sobre la insólita coincidencia de su entorno actual, "tengo esa suerte de estar siempre encerrado con presidentes", afirmó ante sus seguidores.

En las imágenes, Tekashi 6ix9ine apareció hablando a cámara con su característico estilo desparpajado desde el interior de un vehículo. Durante su intervención, el rapero recordó a la audiencia que no mentía cuando mencionó haber compartido espacio con personajes como Sean 'Diddy' Combs, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández o el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

Sin embargo, los hechos parecen respaldar su versión, consolidando al MDC de Brooklyn como el destino común para quienes enfrentan procesos federales de alto impacto mediático. Para reforzar esta idea, el cierre del contenido presenta un collage gráfico donde figuran rostros conocidos como R. Kelly, Ghislaine Maxwell y otros protagonistas de los casos judiciales más polémicos de la última década.

En conclusión, Tekashi 6ix9ine afronta ahora tres meses de reclusión en Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mismo centro federal donde también está recluido Nicolás Maduro. Este inesperado cruce entre una figura del hip-hop y uno de los procesos judiciales más mediáticos del momento mantiene al mundo atento a cada movimiento en el MDC, que en el inicio de 2026 se ha convertido en escenario de titulares.