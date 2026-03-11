Precio del DÓLAR HOY, miércoles 11 de marzo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

En el inicio de la semana, el dólar en el Perú ha tenido una ligera alza, pero seguía manteniéndose dentro de un rango estable. Sin embargo para hoy miércoles 11 de marzo se ubicó unos puntos a la baja, por ello, te informamos el precio de venta y compra de la moneda estadounidense.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 11 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.434 para la compra y S/ 3.451 para la venta. Estos valores variaron unos puntos a la baja comparado con los registrados las últimos días, indicando que aún seguiría ese camino.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio ha permanecido en un rango poco mayor sin presentar variaciones bruscas. Por ejemplo, el martes 10 de marzo, la moneda estadounidense se movió alrededor de los S/ 3.482 en compra y S/ 3.493 en venta, reflejando una tendencia de alza cambiaria en el mercado nacional.

Precio del dólar del 1 al 9 de marzo. (SUNAT)

A nivel nacional, el mercado cambiario sigue mostrando orden y previsibilidad pese a las dificultadas , lo que favorece la planificación económica de empresas y familias. La estabilidad del tipo de cambio permite que pagos en dólares, importaciones y contratos internacionales se realicen con mayor seguridad y menor riesgo financiero.

En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. Sin embargo, no se han registrado shocks económicos fuertes que impacten de manera directa el tipo de cambio en el Perú, lo que ayuda a sostener su estabilidad.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 11 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En síntesis, el dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable y controlada al inicio de marzo. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional.