Nilver Huarac se pronuncia tras ser condenado a 9 años de prisión: "Dicha sentencia no se encuentra firme"

El productor musical Nilver Huarac se pronunció tras conocerse la sentencia en primera instancia que lo condena a nueve años de prisión por el caso del festival Chimpún Callao. A través de sus redes sociales, aclaró que la decisión "no se encuentra firme" y que su defensa presentó un recurso para que la resolución sea revisada por una instancia superior.

Comunicado de Nilver Huarac y apelación en marcha

La sentencia está vinculada a las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao, organizado con fondos del Gobierno Regional del Callao. Según la acusación fiscal, los implicados habrían concertado acciones para que el dinero recaudado por la venta de entradas no ingresara a las cuentas de la entidad.

Tras la difusión de la sentencia, Nilver Huarac compartió en Instagram un comunicado de su equipo legal, aclarando su posición frente al proceso judicial. El documento indica que el 30 de enero de 2026 se emitió una resolución en primera instancia que lo condena a nueve años de prisión por colusión agravada como cómplice primario.

"Con fecha 30 de enero de 2026, se emitió una sentencia en primera instancia mediante la cual se impuso nueve (09) años de pena privativa de libertad efectiva por la presunta comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA, en calidad de cómplice primario, en agravio del Estado", señaló el comunicado.

No obstante, Huarac subrayó que la sentencia aún no es definitiva y que la ejecución de la pena se encuentra suspendida, recordando el principio constitucional de presunción de inocencia:

"Es importante señalar que dicha sentencia no se encuentra firme, toda vez que SU EJECUCIÓN HA SIDO SUSPENDIDA, manteniéndose plenamente vigente el principio constitucional de presunción de inocencia".

El empresario también confirmó que su defensa presentó un recurso de apelación ante la Sala Penal de Apelaciones del Callao, con el objetivo de que se revise integralmente la decisión tomada en primera instancia.

"En ejercicio de estos derechos, se ha interpuesto el correspondiente RECURSO DE APELACIÓN, a fin de que la Sala Penal de Apelaciones del Callao realice una revisión integral de la decisión adoptada en primera instancia", se indicó.

La condena y los exfuncionarios involucrados

La sentencia también incluyó a tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao vinculados a la organización del festival: la exgerente María Ramos, el exgerente Cristian Hernández y el exjefe de Logística Juan Solís. Según la investigación, ellos habrían facilitado que el dinero recaudado por la venta de entradas no ingresara a las arcas del gobierno regional.

El Poder Judicial determinó que los contratos del evento no regulaban adecuadamente la recaudación de boletos, lo que permitió que Nilver Huarac recaudara más de S/440.000 sin reportarlos. Además, se ordenó a los sentenciados pagar una reparación civil de S/568.708 a favor del Estado.

En conclusión, Nilver Huarac mantiene su presunción de inocencia mientras se tramita la apelación ante la Sala Penal de Apelaciones del Callao. La sentencia resalta su responsabilidad y la de los exfuncionarios en la administración de los fondos del festival Chimpún Callao.