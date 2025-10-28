Nilver Huarac minimiza a Yolanda Medina tras críticas a sus fotos: "No se quien es, para mí no existe"

Una nueva polémica sacude el mundo de la cumbia peruana. La cantante Yolanda Medina criticó duramente al productor Nilver Huarac por haber posado con jóvenes artistas durante una sesión de fotos. Sus declaraciones generaron una ola de comentarios en redes sociales y no tardaron en llegar a oídos del empresario musical, quien decidió defenderse con contundencia.

Nilver Huarac le responde a Yolanda Medina

Durante una entrevista para el programa "América Hoy", Nilver Huarac fue consultado sobre las declaraciones de Yolanda Medina y no dudó en responderle con firmeza. El productor aseguró que no se deja afectar por las críticas y cuestionó el mérito artístico de la cantante.

"Yo soy hombre de televisión hace más de 30 años. Le digo, ¿a quién le ha ganado? ¿Cuántas canciones tiene? Ella se pelea con una, con Marisol, con no sé quién más. La verdad, a mí me da mucha pena, no sé quién es Yolanda. Que se dedique a criticarme por vender, por tener presencia en el mercado. Yo la respeto y siempre la he tratado de 'viejita linda'", expresó Huarac, dejando en claro que no le dará importancia a sus comentarios.

Asimismo, explicó que las jóvenes que participaron en la polémica sesión de fotos solo estaban cumpliendo con su trabajo como artistas. Huarac rechazó las insinuaciones de que la sesión tuviera una intención inapropiada y defendió a su equipo.

"Son chicas que hacen bien su trabajo y punto. Son artistas y punto", manifestó el productor. Luego agregó con tono contundente: "Para mí no existe Yolanda. Para mí existe la gente positiva, la que apoya la cumbia, la que hace buena música. No existe la gente envidiosa y negativa. Como dice Leslie Shaw: hay niveles", sentenció.

Yolanda Medina responde a Nilver

Tras escuchar las declaraciones de Nilver Huarac, Yolanda Medina acudió también al set de "América Hoy" para aclarar su posición. La cantante aseguró que su comentario no tuvo mala intención y que simplemente expresó su opinión personal al considerar que la fotografía no daba una buena imagen.

"Cuando a mí me llaman y me piden una opinión, yo soy libre de opinar. Obviamente, a mí no me gustó la foto porque pienso que nunca, en los 14 años que he trabajado con Nilver, hemos tenido una foto así. Eso se presta a que las chicas sean expuestas y las critiquen. Fue mi opinión", explicó.

Además, recordó que ha tenido otros desacuerdos con el productor, especialmente cuando él intentó que denunciara a un grupo de jóvenes que habrían usurpado el nombre de 'Alma Bella', algo que ella no quiso hacer.

El enfrentamiento entre Yolanda Medina y Nilver Huarac deja en evidencia las tensiones que aún existen entre ambos, a pesar de los años de trabajo compartido. Mientras el productor asegura que no se dejará afectar por las críticas, la cantante defiende su derecho a opinar sobre lo que considera inapropiado.