Yolanda Medina aconseja a Marisol tras enviar indirecta en redes: "Toma tu chela y relájate"

La artista Marisol es una de las intérpretes más exitosas de la cumbia, que ha estado envuelta en polémica en los últimos meses. Tras enviar una nueva indirecta en redes, Yolanda Medina decidió responderle mandándole tremendo dardo.

Yolanda Medina manda consejo a la 'Faraona'

A través de una entrevista en el programa 'Ponte en la Cola', Yolanda Medina comentó sobre la reciente indirecta que envió Marisol por medio de sus redes, donde señalaba de clandestina a una persona. Entonces, la artista cree que la 'Faraona' tendría ciertas actitudes.

"Da mucha pena que ya es una persona adulta, se esté comportando como una chibola lanzando 'dardos', que tenga las trenzas bien puestas y diga quien te hizo tanto daño hermana. Ya cansa son 30 años, empezó cuando tenía 20 años", dijo.

Luego, la artista Medina decidió mandarle un consejo para que se relajara más ante las últimas polémicas. Así mismo, reconoce la trayectoria musical y el talento que siempre ha demostrado 'La Faraona'.

"Marisol búscame porque de repente quieres ir a una juerguita para que no estes tan amargada chola. Toma tu chela, relájate, deja de estar lanzando contenido en las redes sociales que no lo necesitan. Eres talentosísima si hablamos de los nuestro que es la música", mencionó al programa de TV.

¿Cuál fue el mensaje de Marisol?

Por medio de sus redes sociales, Marisol mandó un mensaje como indirecta para alguno de sus detractores. Según lo que se observa, podría ser dedicado para Pamela López tras salir a la luz que fue la supuesta amante de Dayron Martín cuando mantenía una relación con su pareja en el 2008.

"Agradece que en ese tiempo no había redes ni celulares para taparte la boca, pero tú y yo sabemos que hay testigos. Mientras tanto sigues pasando piola y dándote baños de señora, que ya llegará tu momento de haber sido una clandestina. Los tiempos de Dios son perfectos", expresó 'La Faraona'.

Aunque no mencionó para quien era la indirecta, se pudo diferenciar rápidamente el mensaje según varios de sus seguidores. Ya que la influencer Pamela López fue quien la tildó de 'amante' del futbolista Christian Cueva tras encontrar conversaciones de ambos.

De esta forma, Yolanda Medina aconseja fiel a su estilo a Marisol que deje de enviar indirectas y que se relaje más ante tantos problemas que ha estado pasando en los últimos meses enfrentándose a Leslie Shaw y Pamela López.