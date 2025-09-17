RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Fuerte crítica!

Dayron Martin sobre el próximo debut de Pamela López: "Le faltan miles de millas para ser cantante"

Por medio de una entrevista, el artista Dayron Martín no dudó en opinar sobre el lanzamiento de Pamela López como cantante junto a su pareja Paul Michael.

Dayron Martin sobre el próximo debut de Pamela López como cantante
Dayron Martin sobre el próximo debut de Pamela López como cantante (Composición Karibeña)
17/09/2025

Pamela López ha intentado resaltar en la farándula peruana como animadora, socia en una discoteca y mucho más. Hace unos días, anunció que se lanzará como cantante con una indirecta para su ex Christian Cueva, pero Dayron Martín da sus sinceras opiniones sobre su talento en la música.

Dayron Martín a Pamela López por su debut

Durante una entrevista con el diario 'El Trome', Dayron Martín se expresó nuevamente sobre su ex saliente Pamela López. Como se recuerda, ambos han sido vinculados hace años atrás, pero hace unas semanas el artista de salsa lo confirmó. 

Tras salir en 'Día D', la popular 'KittyPam' decidió anunciar que se lanzará oficialmente como cantante con un tema que sería una indirecta para el padre de sus hijos, Christian Cueva. Anteriormente ha aceptado que no tendría talento para cantar, pero ha decidido intentarlo con su pareja Paul Michael

Muchos han comentado sobre esta nueva faceta de Pamela López, quien no pudo dejar de opinar fue Dayron Martín. El salsero expresó sus felicitaciones por seguir intentando trabajar, pero critico fuertemente que no tiene talento para cantar. 

"Para cantar hay que nacer para eso y después estudiarlo. No lo hace mal por marketing, pero no lo hace bien profesionalmente. Igual la felicito por el intento de querer lograr cantar porque le faltan miles de millas de distancia para ser cantante", expresó al medio.

El vínculo amoroso entre ambos

Hace algunas semanas, Dayron Martín sorprendió al revelar que tuvo un amorío con Pamela López cuando él se encontraba viviendo en Trujillo por el año 2008 o 2009. A pesar de que no fue durante la relación con el futbolista Christian Cueva, la influencer se habría metido en el matrimonio del cantante.

Aunque lo negó en un inicio, la actual novia de Paul Michael terminó confesando que sí tuvo algo con el artista de salsa durante aquellos años, pero que no fue la amante de nadie. Esto fue negado por la expareja de Dayron, quien también salió a contar cómo se enteró de la infidelidad cuando ella se encontraba en Lima. 

En conclusión, Dayron Martín se ha convertido en parte de la pasada vida amorosa de la influencer Pamela López y viene opinando sobre cada una de sus acciones. Tras el próximo debut de Pamela López a la música, el artista de salsa no dudó en felicitarla para intentar trabajar, pero resalta que no tendría talento para el canto. 

