Hermano de Christian Cueva lanza mensaje tras reencuentro con sus hijos: "No todo es perfecto"

El reencuentro de Christian Cueva con sus hijos generó mucha controversia en el ambiente del espectáculo, ya que no los veía desde hace varios meses, desde que se separó de Pamela López. En medio de ello, el hermano de Christian, Marcial Cueva, hizo un peculiar pedido al futbolista por el bienestar de sus pequeños.

Marcial Cueva rompe su silencio tras el reencuentro de Christian con sus hijos

El hermano del futbolista del Sport Emelec utilizó su cuenta de Instagram para compartir una tierna fotografía donde aparece Christian junto a sus tres pequeños. Todos se ven muy sonrientes y, al parecer, felices de haberse reunido después de no verse por más de un año.

Marcial Cueva agregó una tierna descripción en la que expresó que también tenía mucho deseo de reencontrarse con sus sobrinos, y aunque eso no fue posible, se siente feliz de que su hermano haya podido concretar la visita. Además, manifestó su esperanza de poder verlos próximamente.

"Me llena de nostalgia ver estas fotos, no las había visto. No todo es perfecto porque también queríamos verlos, pero al menos su papá pudo estar con ellos. Es una segunda oportunidad, Christian", escribió en un inicio.

Hermano de Christian Cueva habla

En esa misma línea, Marcial hizo un peculiar pedido a Christian, solicitándole que sea el mejor padre posible para sus hijos. Finalmente, se mostró orgulloso de que esté triunfando en Ecuador, destacando la gran trayectoria que tiene en el ambiente deportivo.

"Sé el mejor padre posible para los bebés, los extraño mucho, mis amores. Ya son 1 año, 7 meses y 18 días que no los veo, pero confío en que pronto los veré. Lindos con la camiseta de Emelec y el número de su viejo, esa 10 que pocos en la selección nacional han dejado en alto", añadió.

Pamela López elogia a Cueva

Pamela López se presentó en el programa Esta Noche para contar detalles del reencuentro que su expareja Christian Cueva tuvo con sus tres menores hijos. La empresaria se siente feliz de que sus pequeños hayan vuelto a ver a su papá y destacó que ese contacto ha sido fructífero.

La popular 'Kittypam' dijo que, mientras sus hijos estuvieron con Christian Cueva, ella se encontraba trabajando fuera de Lima. Al regresar, les preguntó directamente cómo se sintieron y la respuesta la dejó muy satisfecha, ya que sus hijos estaban felices.

Según contó, en las otras salidas que Christian había tenido con sus hijos anteriormente, las cosas no habían sido del todo agradables. Sin embargo, la última vez fue muy positiva, pues sus pequeños disfrutaron la compañía de su padre. "Lo disfrutaron porque fue solo ellos y su papá", indicó.

Es así que, el emotivo reencuentro entre Christian Cueva y sus hijos no solo tocó corazones, sino que también reavivó la unión familiar en medio de la polémica. Ahora, la expectativa queda en si Marcial podrá reencontrarse pronto con sus sobrinos y seguir fortaleciendo los lazos familiares.