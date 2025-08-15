Magaly a Onelia Molina tras respuesta de Mario Irivarren sobre paternidad: "No quiere una familia contigo"

Mario Irivarren y Onelia Molina volvieron a estar en el centro de la atención tras su participación en 'Esto es Guerra'. Durante la dinámica de preguntas del público, la "calavera coqueta" sorprendió con una confesión inesperada: no planea tener una familia con su novia en el corto plazo. Sus palabras generaron reacciones diversas y una de las más críticas llegó desde Magaly Medina.

Magaly critica la respuesta de Mario Irivarren

En la más reciente edición de Magaly TV: La Firme, la conductora analizó las palabras de Irivarren tras evadir una pregunta directa sobre sus planes de vida. Para la periodista, el exchico reality dejó entrever que no tiene intenciones de comprometerse seriamente con Onelia Molina.

"La respuesta hubiera sido sí y punto, no dabas relleno, no argumentabas. Así no ofendías ni maltratabas innecesariamente a la persona que dices amar. Por eso siempre es mejor que la gente demuestre cuán grande es su amor ante las pruebas grandes y pequeñas de la vida", comentó Medina.

Además, la conductora criticó la postura del modelo de postergar la paternidad hasta los 40 años, cuando actualmente tiene 33. Para ella, esa decisión refleja falta de compromiso y poco interés real en consolidar una familia con su pareja.

"Él tiene 33 años y le está diciendo a la pobre Onelia: 'Espérame siete años más sentadita porque yo he decidido que voy a ser papá a los 40'. Y si quieres, me esperas, y si no, también. Eso demuestra que no quiere compromiso. Se le nota, yo se lo he dicho a Onelia: él no quiere un compromiso, lo que pasa es que no quiere tener una familia contigo, no está enamorado completamente", sentenció la popular 'Urraca'.

Onelia Molina aclara rumores de embarazo

Mientras tanto, en 'Esto es Guerra', la dinámica "La Terapia" puso a Onelia Molina en una situación incómoda. Renzo Schuller le preguntó directamente si sus recientes malestares se debían a un posible embarazo.

"Onelia, ¿tus náuseas fueron porque pronto llegará un Marito o una Onelita?", consultó el presentador. La modelo no tardó en responder: "La verdad es que no, aún no tengo ningún bebito en mi vientre".

Onelia explicó que el malestar se debió únicamente a una mala digestión y al esfuerzo físico de la competencia. "Simplemente fue una mala noche, comí demasiado y la competencia, que es súper fuerte, me dio náuseas y mareos", aclaró.

Pese a ello, dejó abierta la posibilidad de ser madre más adelante. "Sí, yo creo que sí, quiero ser mamá en algún momento. Vengo de una familia que es súper linda, súper unida, y sí me gustaría ser mamá en algún momento", confesó, mientras Mario escuchaba con evidente sorpresa.

Las declaraciones de Mario Irivarren no solo generaron dudas sobre su futuro con Onelia, sino que también provocaron la crítica frontal de Magaly Medina, quien cuestionó su falta de compromiso. Por su parte, la modelo dejó claro que sí sueña con la maternidad en un futuro, lo que muestra que la pareja aún tiene puntos de vista distintos sobre su vida en común.