Magaly destruye a Xiomy Kanashiro por lucir celulitis en el escenario: "Unas piernas tan desagradables"

Magaly Medina volvió a arremeter contra Xiomy Kanashiro, pero esta vez por su físico, ya que la bailarina se presentó en un escenario en Arequipa utilizando un minivestido que dejaba ver su celulitis. La conductora dijo que las piernas eran muy desagradables y los internautas opinaron lo mismo.

Magaly chanca a Xiomy por descuidar su físico

La popular 'Urraca' empezó su programa indicando que las personas que trabajan especialmente con su físico deberían cuidarse al máximo para que quienes asistan a sus shows tengan un buen espectáculo. Enseguida, mostró imágenes de Xiomy donde se evidencia que tiene las piernas llenas de celulitis.

" Xiomy Kanashiro con unas piernas tan desagradables a la vista . A ella no la contratan por sus dotes como presentadora o conductora de eventos, porque no los tiene. La contratan como una especie de chica que va disque a jugar con el público, pero no juega nada, porque ella es bien limitada", dijo.

Asimismo, aseguró que Xiomy solo es contratada porque está relacionada con Jefferson Farfán, y eso genera morbo en el público. Incluso recordó la situación de Xiomy con Yahaira Plasencia, quien también ganó mucha popularidad cuando fue pareja de la 'Foquita'.

Magaly también sugirió que la bailarina debería ir a un gimnasio y cuidar su alimentación para no tener celulitis. "Habría que cuidar un poquito su imagen. Eso es un descuido total para una persona que se sube a un escenario", agregó.

Internautas destruyen a Xiomy por la celulitis

Magaly recordó cuando Yahaira era duramente criticada por su físico, debido a que comía mucho shawarma en las noches de sus presentaciones en discotecas de salsa. En ese sentido, dejó entrever que Xiomy estaría siguiendo sus pasos al descuidar su cuerpo.

La conductora también fue enfática al decir que Kanashiro recientemente se sometió a una cirugía de luxación de costillas. "Una persona no puede vivir de lipo en lipo. Ahora, la celulitis se controla con una buena alimentación, mucha agua y una rutina de ejercicios", dijo.

Sin embargo, Magaly no fue la única que criticó el físico que Xiomy luce en la actualidad, ya que también mostró comentarios de la gente en redes sociales, donde se burlaban de sus piernas y hasta decían que verla así les había subido la autoestima.

"Así están las pistas en mi Piura, puro hueco"; "Ahora sí me puedo sentir bien con mi cuerpo"; "Está bien que salga al natural y todo, pero cuando uno trabaja con su imagen al menos debería cuidarse o hacerse un tratamiento de celulitis"; "Yo tengo 43 años, cinco hijos y nada de celulitis"; "Ahora sí puedo usar mis minis, gracias Xiomy, me levantaste la moral y el autoestima", fueron algunos de los comentarios en el video donde Xiomy muestra su celulitis.

Finalmente, Magaly sugirió que Xiomy Kanashiro debería utilizar pantys o medias para disimular la celulitis y, sobre todo, aprender a respetar su cuerpo llevando una buena rutina de ejercicios y una alimentación adecuada.