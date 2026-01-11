RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Reviven video donde Yeison Jiménez cuenta que soñó con accidentes aéreos: "Lo veo tres veces"

El cantante Yeison Jiménez había compartido experiencias premonitorias de accidentes aéreos antes de perder la vida en el siniestro del 10 de enero.

Yeison Jiménez compartió experiencias sobre accidentes aéreos antes de fallecer en vuelo fatal. (Composición: La Karibeña)
11/01/2026

La música popular colombiana vive un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció la tarde del sábado 10 de enero en un accidente aéreo en la vereda Romita, Boyacá, mientras se dirigía a Medellín. La noticia causó conmoción entre seguidores y ha dado un giro luego de conocerse unas recientes declaraciones del cantante.

Los sueños premonitorios que Yeison Jiménez reveló antes de morir

Tras confirmarse su fallecimiento, diversas entrevistas pasadas de Yeison Jiménez comenzaron a difundirse nuevamente en redes sociales y medios de comunicación. En ellas, el cantante habló con total franqueza sobre experiencias personales que, con el paso del tiempo, hoy resultan impactantes. 

En el programa 'Se dice de mí', el artista confesó haber tenido sueños recurrentes relacionados con accidentes aéreos, episodios que en su momento le generaron miedo, angustia y una profunda inquietud.

"Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces, nunca he dicho esto, nadie lo sabe", relató Jiménez durante la entrevista. Según explicó, en dos de esos sueños lograba advertir al piloto sobre el peligro, lo que permitía evitar una tragedia antes de que ocurriera.

Sin embargo, el cantante también recordó un tercer sueño con un desenlace distinto y mucho más perturbador. En ese episodio, relató que el avión se estrellaba y él veía pasar su vida frente a sus ojos, una experiencia que lo marcó aún más porque ocurrió a pocos días del nacimiento de su hijo.

Además, el propio Jiménez también contó que uno de esos sueños se mezcló con una experiencia real que vivió tiempo después.

 "Me despierto a las 3:00 de la mañana, era un sueño. Llegamos al aeropuerto, me subí al avión, ignoré las tres señales. Despega el avión, dura tres minutos, se nos va un motor, y lastimosamente empiezo a ver toda la vida", confesó, detallando que, pese a la gravedad del incidente, lograron regresar a tierra.

Por otro lado, según reveló Jiménez en ese momento, estas vivencias afectaron seriamente su estabilidad emocional.

"Yo decía 'Dios mío, casi me voy', mi bebé, yo lloraba. Esos han sido mis momentos más difíciles en mi vida en cuanto al tema de depresión y ansiedad", reconoció el artista, quien aseguró haber buscado ayuda profesional para enfrentar esas secuelas.

Avances sobre el accidente aéreo que terminó con su vida

Tras el trágico hecho, la Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado en el que lamentó profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores de Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también se pronunció sobre el caso y señaló que la investigación ya se encuentra en curso. La funcionaria explicó que la aeronave privada contaba con un plan de vuelo autorizado y avanzó por la pista del aeropuerto de Paipa; sin embargo, al llegar al punto en el que debía iniciar el despegue, no logró elevarse.

La avioneta continuó su recorrido por la pista, se estrelló y se incendió, quedando completamente calcinada. Las autoridades trabajan para determinar la causa exacta del siniestro. De manera preliminar, testigos cercanos al lugar indicaron que una posible falla en uno de los motores habría impedido el despegue y provocado el fatal desenlace.


La muerte de Yeison Jiménez deja un profundo vacío en la música popular colombiana y revive relatos personales que conmueven por su coincidencia con la tragedia. Mientras las autoridades investigan las causas del accidente, el país despide a un artista que, con talento y autenticidad, marcó a toda una generación y cuya historia perdurará en la memoria colectiva.

