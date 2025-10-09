Director de Zaperoko denuncia que orquesta sufre extorsiones: "Todos trabajamos con miedo"

El miedo se ha apoderado del ambiente artístico. Esta vez, Jhonny Peña, director de la reconocida orquesta Zaperoko, quienes estuvieron en el mismo escenario que Agua Marina tan solo una hora antes del atentado, se pronunció en "América Hoy". El líder confirmó que su agrupación también es víctima de extorsiones y amenazas constantes, una situación que los obliga a trabajar con temor.

Director de Zaperoko denuncia extorsiones

A horas del atentado contra los músicos de Agua Marina en Chorrillos, el director de la orquesta Zaperoko, Jhonny Peña, confirmó que su grupo también viene siendo víctima de extorsión. El músico reveló que han recibido mensajes amenazantes en varias presentaciones y que, pese a las denuncias, las autoridades no han hecho nada al respecto.

Durante una entrevista con "América Hoy", el líder de Zaperoko aseguró que las amenazas se repiten en diferentes zonas de Lima. El salsero de la agrupación, que se presentó antes que Agua Marina en Chorrillos, lamentó que esta problemática se haya vuelto parte del día a día para quienes trabajan en el mundo del espectáculo.

"En unos cuantos conciertos también hemos ido y llegan los mensajes de extorsión, no solamente por Chorrillos, sino por el Rímac, el Cono Norte, el Cono Sur, entonces todos estamos expuestos a esto", contó preocupado.

El músico confirmó que los ataques y extorsiones continúan, incluso después de la tragedia ocurrida con su colega de Armonía 10. Peña explicó que las amenazas van acompañadas de exigencias económicas.

"Exactamente, no han parado las amenazas a raíz de la desgracia que pasó con nuestro gran amigo de Armonía 10", señaló. "Dinero, exactamente, dinero, pero bueno, ya sabemos que las denuncias no tienen efecto. Nosotros mismos, por nuestros propios medios, tenemos que cuidarnos, con nuestro equipo de seguridad", lamentó.

El director de la orquesta chalaca aseguró que esta situación se ha vuelto una pesadilla para muchos artistas que viven del día a día. Según señaló, los artistas tienen que salir cada fin de semana a provincias o eventos locales, con el temor de ser víctimas de un atentado.

"Todos trabajamos con miedo"

Cuando le preguntaron si siguen trabajando con temor, el músico no lo dudó. Reconoció que cada presentación se convierte en un riesgo, pero aun así deben continuar por compromiso con su público.

"Es que exactamente todos trabajamos con miedo, todos los artistas vivimos del día a día, usted sabe, todos los fines de semana salimos a diferentes escenarios, a provincia, nosotros también, entonces siguen las amenazas, siguen las extorsiones", respondió.

Peña también reveló que, por seguridad, en más de una ocasión han tenido que cancelar presentaciones. Explicó que muchas veces las amenazas llegan horas antes del show, lo que los obliga a tomar decisiones de emergencia.

"Nosotros mismos hemos ido en carne propia las amenazas; a veces no nos hemos presentado en algunos sitios por las amenazas", aseguró.

La conductora Janet Barboza se mostró consternada por la confesión del músico y expresó lo que muchos sienten ante la ola de violencia. Su reacción reflejó la preocupación general del público por la inseguridad que afecta también al mundo artístico.

"Es decir, Johnny, salen a un evento y no saben si alguien va a regresar con vida, desgraciadamente esa es la realidad", comentó en vivo. "Exactamente", respondió con resignación el líder de Zaperoko.

En conclusión, el testimonio de Jhonny Peña, director de la orquesta Zaperoko, refleja el peligro que atraviesan actualmente los artistas peruanos. Hoy en día, muchas agrupaciones populares se han convertido en blancos de bandas criminales que exigen "cupos" o amenazan con ataques si no reciben dinero.