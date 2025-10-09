Fiscalía inició investigación tras atentado a Agua Marina durante concierto y confirmó los cinco heridos

La noche que debía ser una celebración musical terminó en caos y violencia. Durante el concierto de la agrupación Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, se desató una balacera que dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas. Ante la gravedad del ataque, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos inició una investigación preliminar por presunta tentativa de homicidio.

Fiscalía realiza diligencias para identificar a los responsables

El cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, dirigido por la fiscal Luz Vargas Salazar, tomó el caso y dispuso las primeras diligencias para determinar quiénes estarían detrás del ataque. El Ministerio Público trabaja en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizando pericias balísticas, inspección en el lugar de los hechos y visitas a los centros de salud donde fueron trasladadas las víctimas.

De acuerdo con las primeras hipótesis, los autores del ataque habrían estado extorsionando a la orquesta desde hace varios meses, exigiendo dinero a cambio de permitirles trabajar sin inconvenientes. Pese a que la agrupación habría denunciado las amenazas ante la policía, el caso no habría avanzado con rapidez.

Además, según la Fiscalía, se señaló que el ataque dejó cinco heridos, entre ellos cuatro integrantes de la agrupación y un comerciante de bebidas alcohólicas, y que, ante esta situación, se ordenó la ejecución de pericias balísticas y biológicas en el lugar del incidente.

Por otro lado, la fiscal Vargas Salazar también ordenó recuperar los videos de seguridad del recinto y zonas aledañas, así como tomar las declaraciones de los testigos y del personal del evento para reconstruir la secuencia de los hechos que generaron pánico entre los asistentes.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio tras un ataque realizado con disparos a integrantes de la agrupación musical 'Agua Marina', ocurrido en Chorrillos.



✅ La Fiscalía Provincial Penal... pic.twitter.com/66qWZC3ZUx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 9, 2025

Mininter afirma que concierto no tenía garantías

A raíz del atentado, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado en el que aseguró que el evento no contaba con las garantías correspondientes ni con la notificación formal a la Policía Nacional. El pronunciamiento fue difundido en medio de la indignación del público y de los seguidores de la agrupación, quienes exigieron explicaciones por las fallas en la seguridad del recinto.

"El Mininter condena enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante el concierto de Agua Marina en el distrito de Chorrillos. La PNP se encuentra trabajando para dar con los responsables de este atentado. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que este evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes", detalla el comunicado.

Además, equipos de la Dirincri realizaron un recorrido en el Círculo Militar junto con peritos de criminalística para recoger casquillos de bala y otras evidencias. También visitaron los hospitales Casimiro Ulloa y Guillermo Almenara, además de una clínica local, para recabar las historias clínicas de los heridos y continuar con las investigaciones.

El ataque armado durante la presentación de Agua Marina generó conmoción entre sus seguidores y el público. Mientras la Fiscalía y la Policía investigan para hallar a los responsables, el Ministerio del Interior indaga por la falta de garantías del evento. La violencia que empañó la celebración reabre el debate sobre la seguridad en los espectáculos y la protección a los artistas nacionales.