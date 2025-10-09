RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¡BASTA YA!

Papillón, Son del Duke y más agrupaciones se solidarizan con Agua Marina tras atentado en su concierto

Tras el atentado a Agua Marina durante su concierto, agrupaciones de cumbia como Papillón, Son del Duke, Hermanos Yaipén y más expresan su solidaridad.

Papillón, Son del Duke y más agrupaciones se solidarizan con Agua Marina
Papillón, Son del Duke y más agrupaciones se solidarizan con Agua Marina (Composición Karibeña)
09/10/2025

La noche del 8 de octubre, Agua Marina sufrió de un ataque armado durante su concierto en Chorrillos. Ante esto, varias agrupaciones peruanas han expresado su solidaridad por medio de sus redes sociales y piden el actuar de las autoridades. 

Se solidarizan con Agua Marina

Según informó la PNP, fueron cuatro personas quienes resultaron heridas tras el ataque armado que sufrió Agua Marina en el Círculo Militar 'Sede Tarapacá' de Chorrillos. Entre ellos, está uno de los hermanos fundadores que recibió un balazo en la pierna y Luis Quiroga, quien tiene tres impactos de bala.

Ante esta tragedia, varias agrupaciones de cumbia se hacen presente en las redes sociales para mostrar su solidaridad a sus hermanos musicales. Así mismo exigen justicia y el actuar de las autoridades, ya que han denunciado sobre las extorsiones hace meses. 

"La música es un puente de unión que jamás debe ser manchado por la violencia. Desde Papillón extendemos nuestro respaldo y solidaridad a Agua Marina en este difícil momento. Que prevalezca siempre la paz y la fuerza de nuestra cumbia", escribió Papillón en su comunicado. 

Caribeños de Guadalupe también decidió pronunciar enviando toda su fuerza a Agua Marina y pidiendo oración para todos. Así mismo, rechazan todo acto de violencia e inseguridad que se viene atravesando hace mucho tiempo. 

"¡BASTA YA! Desde aquí enviamos toda nuestra fuerza a nuestros hermanos musicales de Agua Marina. Oramos por la pronta recuperación de los afectados en este atentado y rechazamos totalmente los actos de violencia y la inseguridad que sufre nuestro país", comunicaron.

'Clavito' recibe varias llamadas al día de extorsionadores: "Me dijeron que no entre al norte del país"
Lee también

'Clavito' recibe varias llamadas al día de extorsionadores: "Me dijeron que no entre al norte del país"

Por su parte, Son del Duke y Hermanos Yaipén también expresaron su apoyo enviando un comunicado en sus redes sociales. 

"Esto no es solo una noticia, es una herida para todos. ¡Fuerza, hermanos de Agua Marina! Nuestra solidaridad y apoyo absoluto con nuestros hermanos", comunicaron Hermanos Yaipén. "¡Fuerza, hermanos musicales de Agua Marina!", expresaron Son del Duke.

"¡BASTA YA! Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de la delincuencia, basta de la indolencia, basta de la indiferencia. El Perú se desangra.  Nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Agua Marina, estamos orando por todos ustedes y sus heridos. ¡QUE NO SE DERRAME MÁS SANGRE INOCENTE!", expresó Tony Rosado.

De esta manera, varias agrupaciones han expresado su apoyo a Agua Marina tras sufrir este ataque armado en medio de su presentación en Chorrillos. Así mismo, han declarado el actuar de las autoridades para frenar esta ola de delincuencia. 

Temas relacionados agrupaciones Agua Marina atentado Papillón solidarizan son del duke

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Balacera en concierto de Agua Marina! Luis Quiroga y su hermano resultaron heridos tras ataque armado

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

¡Tragedia en Canta! Bus de reconocida orquesta cae a un abismo y se reportan varios heridos

Karina Jordán admite que sufrió al ver a su esposo como pareja de Flavia Laos en película: "Me cuesta"

Micky Hair: estilista de las estrellas, falleció tras ser atacado por personas desconocidas en México

últimas noticias
Karibeña