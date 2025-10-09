Papillón, Son del Duke y más agrupaciones se solidarizan con Agua Marina tras atentado en su concierto

La noche del 8 de octubre, Agua Marina sufrió de un ataque armado durante su concierto en Chorrillos. Ante esto, varias agrupaciones peruanas han expresado su solidaridad por medio de sus redes sociales y piden el actuar de las autoridades.

Se solidarizan con Agua Marina

Según informó la PNP, fueron cuatro personas quienes resultaron heridas tras el ataque armado que sufrió Agua Marina en el Círculo Militar 'Sede Tarapacá' de Chorrillos. Entre ellos, está uno de los hermanos fundadores que recibió un balazo en la pierna y Luis Quiroga, quien tiene tres impactos de bala.

Ante esta tragedia, varias agrupaciones de cumbia se hacen presente en las redes sociales para mostrar su solidaridad a sus hermanos musicales. Así mismo exigen justicia y el actuar de las autoridades, ya que han denunciado sobre las extorsiones hace meses.

"La música es un puente de unión que jamás debe ser manchado por la violencia. Desde Papillón extendemos nuestro respaldo y solidaridad a Agua Marina en este difícil momento. Que prevalezca siempre la paz y la fuerza de nuestra cumbia", escribió Papillón en su comunicado.

Caribeños de Guadalupe también decidió pronunciar enviando toda su fuerza a Agua Marina y pidiendo oración para todos. Así mismo, rechazan todo acto de violencia e inseguridad que se viene atravesando hace mucho tiempo.

"¡BASTA YA! Desde aquí enviamos toda nuestra fuerza a nuestros hermanos musicales de Agua Marina. Oramos por la pronta recuperación de los afectados en este atentado y rechazamos totalmente los actos de violencia y la inseguridad que sufre nuestro país", comunicaron.

Por su parte, Son del Duke y Hermanos Yaipén también expresaron su apoyo enviando un comunicado en sus redes sociales.

"Esto no es solo una noticia, es una herida para todos. ¡Fuerza, hermanos de Agua Marina! Nuestra solidaridad y apoyo absoluto con nuestros hermanos", comunicaron Hermanos Yaipén. "¡Fuerza, hermanos musicales de Agua Marina!", expresaron Son del Duke.

"¡BASTA YA! Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de la delincuencia, basta de la indolencia, basta de la indiferencia. El Perú se desangra. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Agua Marina, estamos orando por todos ustedes y sus heridos. ¡QUE NO SE DERRAME MÁS SANGRE INOCENTE!", expresó Tony Rosado.

De esta manera, varias agrupaciones han expresado su apoyo a Agua Marina tras sufrir este ataque armado en medio de su presentación en Chorrillos. Así mismo, han declarado el actuar de las autoridades para frenar esta ola de delincuencia.