Grupo 5 brilla en los Premios Karibeña 2025 ganando 'El Mejor Concierto del Año' y 'El Más Churro de la Cumbia'

Los Premios Karibeña 2025 cerraron como una vitrina clave del auge de la cumbia peruana, celebrando a las voces y agrupaciones más representativas del género. En esa noche, Grupo 5 destacó como uno de los grandes protagonistas al obtener dos importantes reconocimientos, reflejo de su fuerte conexión con el público y su capacidad de reinventarse sin perder identidad.

Grupo 5 brilla en los Premios Karibeña 2025

Durante la ceremonia, uno de los momentos más comentados se produjo cuando se anunció al ganador de la categoría "El Churro de la cumbia". En esta terna figuraban nombres muy populares del género como Pierre Fernández, Héctor Boza, Jonathan Rojas y 'Chechito'. Sin embargo, el galardón terminó en manos de Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, quien se impuso gracias al respaldo del público y a su carisma sobre el escenario.

La distinción sorprendió a muchos asistentes y seguidores, ya que se trata de una categoría poco habitual dentro de este tipo de premiaciones, pero que generó gran expectativa en redes sociales. Christian Yaipén, uno de los rostros más representativos de la agrupación de Monsefú, reafirmó así su popularidad y el cariño que despierta entre los fanáticos de la cumbia.

El reconocimiento no fue el único motivo de celebración para la orquesta. Grupo 5 también se llevó el premio a "Mejor concierto del año" por su espectáculo "Elmer vive", un emotivo homenaje al fundador y líder histórico de la agrupación, Elmer Yaipén Uypán.

El concierto, de acceso gratuito, se realizó el domingo 9 de noviembre de 2025 en La Estancia de Monsefú, un espacio que con el paso de los años se ha convertido en un punto de encuentro emblemático para los seguidores del "Grupo de Oro del Perú". La puesta en escena logró reunir a miles de personas y dejó una huella especial en la trayectoria reciente de la orquesta.

Grupo 5 cierra el 2025 con conciertos y nuevos lanzamientos

Más allá de los premios, Grupo 5 vive un cierre de año intenso y confirmó que recibirá el 2026 en su tierra natal, Monsefú, con un concierto especial en el renovado salón de eventos de La Estancia. El anuncio reafirma su vínculo con el público que los vio crecer y ha generado gran expectativa entre sus seguidores del norte del país, que suelen acompañar masivamente cada presentación.

Para los fans de Lima, la agrupación también ha preparado un evento especial el 1 de enero en el local El Miraflorino, ofreciendo una alternativa para quienes desean iniciar el nuevo año al ritmo de la cumbia. Estas presentaciones forman parte de una agenda que confirma el buen momento que atraviesa Grupo 5 y su capacidad para mantenerse vigente en distintos escenarios del país.

Todo este movimiento coincide con el estreno de su más reciente lanzamiento, el "Mix Anaconda en vivo", que ya se encuentra disponible en YouTube. El videoclip logró superar las 60 mil reproducciones en menos de 24 horas, una cifra que anticipa su fuerte impacto durante las celebraciones de fin de año y refuerza el alcance digital de la agrupación.

En conclusión, el Grupo 5 cerró los Premios Karibeña 2025 como uno de los nombres más destacados de la noche, con reconocimientos que celebran su historia y su presente. Con premios, conciertos multitudinarios y nuevos lanzamientos, la orquesta confirma que sigue marcando el pulso de la cumbia peruana y proyecta su legado con fuerza hacia el 2026.