Daniela Darcourt coquetea con su expareja Waldir Felipe en concierto: "Te voy a esperar"

La salsera Daniela Darcourt es una artista que ha salido adelante en su carrera musical con mucha fuerza. En las últimas semanas, la peruana ha llamado la atención por su relación con Waldir Felipa, con quien terminó hace meses, pero han estado coqueteando en los escenarios como parte del show.

¿Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa?

A través de las redes sociales se viralizó un video donde Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores durante un concierto por Navidad. La salsera como cada show, realiza una dinámica antes de cada canción y esta vez con su expareja Waldir Felipa.

Lo que llamó la atención es la propuesta inesperada que hizo la cantante de salsa de doble sentido relacionado al paneton y al chocolate. Esto llamó la atención de varias personas presentes que rogaban un beso entre la pareja y Daniela le dio un beso al bailarín, pero en la mejilla.

"Yo tengo el paneton. Creería que tú tienes el chocolate, entonces, quisiera saber si a la salida te podría invitar paneton y tú me invitas chocolate... Te voy a esperar. Te veo a la salida", se le escucha decir a la peruana.

"Que regresen, que regresen", "Como la mira", "Se nota una confianza súper entre ellos pese a que son ex sigue el cariño", "Amo su doble sentido", expresaron algunos usuarios en los comentarios. Aunque también hubo algunos que no estaban de acuerdo que se reconcilien y retomen su relación amorosa.

Sobre Daniela Darcourt

Daniela Darcourt es una reconocida cantante peruana que viene logrando que su música suene a nivel internacional gracias a su trabajo como solista, dirigiéndose con nuevos proyectos y temas inéditos de sus últimos discos. Si bien se hizo conocida por canciones covers, la artista ha resaltado por su originalidad y realizar colaboraciones musicales con grandes grupo.

Una de las personas que lo ha apoyado por completo en su carrera es el icónico Tito Nieves, que se reúnen cada vez que pueden para compartir escenario y en el ámbito familiar siendo considerada como parte de la familia Nieves.

La peruana ha destacado de manera propia gracias a su talento y muchos proyectos como jurado de concursos, en cocina y más. Ahora, la joven fue presentada como parte del nuevo proyecto de streaming de María Pía Copello donde estará junto a Paolo Guerrero, Karina Rivera y muchos más.

De esta manera, Daniela Darcourt ha brillado en su carrera profesional, pero en el amor no le ha ido muy bien. Aunque ahora estarían en coqueteos con su ex Waldir Felipa, que serían parte de su show en cada concierto.