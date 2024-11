Tito Nieves saca cara por Daniela Darcourt tras ser víctima de sabotaje: "Esto tiene que parar"

Daniela Darcourt es una artista peruana que tiene el apoyo de sus fans y del reconocido salsero Tito Nieves. Ahora, que la joven cantante se encuentra pasando por momentos difíciles, el puertorriqueño le brindó todo su apoyo y expresó que el sabotaje debe parar.

Por medio de sus redes sociales, la artista Daniela Darcourt comunicó que habían eliminado su videoclip oficial de "Señor Mentira" de YouTube. Ante ello, la cantante expresó sentirse muy acongojada y sentida por su trabajo. Ante ello, Tito Nieves salió a defenderla y compartir un extenso mensaje en sus redes, llamando a la unión en la industria musical y se acaben los ataques.

Daniela Darcourt publicó un video en sus redes sociales para dar una triste noticia a sus seguidores. Primero inició contando que hace seis años empezó con su carrera musical como solista y que le ha costado construirlo con mucho esfuerzo. Luego, contó que con mucho dolor revela que el videoclip de su icónica canción "Señor Mentira", ya no está en YouTube.

"Hace unos días me eliminaron mi videoclip oficial de 'Señor mentira', una canción que muchos conocen, no solo aquí en el país, sino en todo el mundo. Luché y pelée con el equipo que me manejaba en ese entonces contra cielo, mar y tierra para que esa sea la canción promocional del álbum titulado 'Esa soy yo'. Después de cinco años de largo esfuerzo, debo contarles que ya no existe más y es bastante probable que nunca más regrese a mi canal", expresó.