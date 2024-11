Orquesta Candela revela que no pagó a Pamela López por cantar 'El amor de su vida': "Fue una sorpresa"

Dentro de la cumbia peruana, Orquesta Candela se ha convertido en una de la agrupaciones más importantes por muchos de sus éxitos. Cuando Pamela López se grabó bailando y cantando "El amor de su vida" en sus redes, haciendo referencia a Christian Cueva, se creyó que el grupo la habría contratado ¿Es cierto?

Hace unos días, Pamela López se volvió viral en las redes sociales por interpretar el tema "El amor de su vida", que pertenece a la agrupación Orquesta Candela. Como la aún esposa de Christian Cueva se estaba lanzando como artista para cobrar en eventos y promocionar temas, se creyó que el grupo le habría pasado.

Ante ello, el grupo desmintió tal hecho en el programa de Magaly, Incluso, Víctor Yaipén Jr. contó no sabían que Pamela López lo había grabado y subido a sus redes, porque fue un amigo suyo quién le pasó el video de TIkTok.

"En realidad, para nosotros fue una sorpresa muy bonita. Yo estaba en mi cuarto y me llama un amigo, me dice 'oye no sabes, mira' y me manda el link del video. Nos agarró de sorpresa, pero una muy bonita", expresó.