¡Solo duró un mes! Orquesta Candela revela que Paul Michael ya no forma parte de su delantera musical

El joven Paul Michael ha saltado a la fama desde que se volvió pareja de Pamela López, ex de Christian Cueva. Aunque el cantante ha intentado ser solista e ingresó a Orquesta Candela entre 'bombos y platillos', ahora ya no forma parte del grupo por no estar 100% comprometido.

Paul Michael ya no es cantante en Orquesta Candela

En el programa 'Magaly TV La Firme', la periodista reveló que Paul Michael ya no forma parte del los nuevos afiches de Orquesta Candela. Esto se debe a que ya no forma parte del grupo de cumbia. Como se recuerda, el novio de Pamela López fue anunciado hace un mes como el nuevo jale, pero ya todo se habría acabado por su falta de compromiso con la agrupación.

"Bueno, la verdad él ya no pertenece a la Orquesta Candela, por cosas y proyectos que él tiene. La verdad nosotros necesitamos a alguien que se dedique al 100% a lo que es la orquesta. Decidimos cada uno tomar su camino, de repente por ahí tú sabes que también el hecho de entrar a la cumbia es un poco complicado. Especialmente cuando la cumbia es muy sentimental, es totalmente diferente al género urbano", expresó Víctor Yaipén Jr. al programa de TV.

Magaly afirma que solo se dedicaría a Pamela López

Ante esto, la 'urraca' no dudó en dar su opinión dejando en claro que Paul Michael estaría más enfocado en acompañar a Pamela López a todos lados y no a su carrera musical. Tanto así que habría perdido una gran oportunidad de seguir en la reconocida agrupación de Orquesta Candela.

"Él ha tratado de entrar a una orquesta como a de lugar, justamente cuando la consigue, se va a dedicar a otros proyectos. Lo que podemos deducir es que él no se estaba dedicando al 100% a la orquesta y Paul Michael se dedica a estar todo el día con Pamela López, cuidar de los hijos de Pamela, salir de vacaciones con Pamela, a comer con Pamela. Claro, descuidó la oportunidad que le dio Orquesta Candela", señaló la periodista afirmando que hasta le daría pena.

Es así como el nuevo novio de Pamela López ya no forma parte de Orquesta Candela tras haber ingresado hace un mes en un gran anuncio. Según se reveló, el joven Paul Michael no habría estado completamente comprometido con el grupo de cumbia y decidieron que tomarán caminos diferentes.